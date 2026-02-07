Еврокомиссия заявила о нарушениях TikTok закона о цифровых услугах

Как сообщается, видеоплатформа использует элементы дизайна, включая бесконечную прокрутку, которая постоянно предлагает пользователям новый контент при обновлении экрана. В Еврокомиссии считают, что такие функции могут провоцировать компульсивное использование приложения.

Регуляторы отмечают, что подобные механизмы переводят мозг пользователей в режим «автопилота» и побуждают к частому открытию и пролистыванию контента. Особое беспокойство вызывает влияние подобных функций на детей и подростков.

В Еврокомиссии заявили, что TikTok, по их оценке, не внедрил достаточные меры защиты пользователей от рисков, связанных с вызывающими привыкание особенностями сервиса.

— Зависимость от социальных сетей может иметь пагубные последствия для развивающейся психики детей и подростков, — заявила в пятницу исполнительный вице-председатель Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Она добавила, что закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия, которые они могут иметь для своих пользователей.

— В Европе мы следим за соблюдением законодательства, чтобы защитить наших детей и граждан в Интернете, — добавила она.

Отдельное внимание Еврокомиссия уделила функции «Ежедневное экранное время». Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет автоматически устанавливается лимит в один час, однако, по мнению регуляторов, эта мера малоэффективна, поскольку уведомления легко игнорируются.

Также вопросы вызвала система родительского контроля «Семейная пара», позволяющая родителям устанавливать ограничения, получать отчеты об активности и блокировать отдельные поисковые запросы или хэштеги. В Еврокомиссии считают, что такие инструменты требуют от родителей дополнительных знаний и времени, что снижает их эффективность.

В числе предлагаемых изменений — отказ от бесконечной прокрутки, внедрение более эффективных перерывов при просмотре и корректировка алгоритмов рекомендаций видео.

В TikTok не согласились с выводами регулятора. В компании заявили, что предварительные оценки Еврокомиссии «представляют собой категорически ложное и совершенно не заслуживающее внимания представление о нашей платформе».

— Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы оспорить эти выводы всеми доступными нам способами, — сообщили в TikTok.

В компании отметили, что универсального подхода к регулированию экранного времени не существует, поэтому платформа предлагает пользователям инструменты для самостоятельного контроля времени использования. Среди них — напоминания о необходимости отдыха, ночной режим и система поощрений за соблюдение ограничений.

Сообщается, что расследование Еврокомиссии началось в 2024 году. Оно направлено на проверку соблюдения TikTok требований DSA, регулирующего управление рисками онлайн-платформ, модерацию контента и прозрачность работы сервисов.

Выводы комиссии носят предварительный характер, поэтому санкции пока не применялись. TikTok вправе представить письменный ответ и предложить меры по устранению выявленных проблем. В случае окончательного признания нарушений компании может грозить штраф до 6% от глобального годового оборота.

