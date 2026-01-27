Meta, TikTok и YouTube предстанут перед судом

19-летняя жительница Калифорнии, известная как KGM, подала в суд на интернет-гигантов, утверждая, что компании сознательно создали вызывающие привыкание функции, которые нанесли вред ее психическому здоровью и привели к суицидальным мыслям. Она утверждает, что в юном возрасте пристрастилась к платформам из-за броского дизайна и требует привлечь компании к ответственности.

Как сообщает Reuters, суд присяжных по делу начнется во вторник. Иск KGM — первый из нескольких дел, которые, как ожидается, будут рассмотрены в суде в этом году и которые касаются того, что истцы называют «зависимостью от социальных сетей» среди детей.

В иске KGM запрашивается неуказанная сумма денежной компенсации. Исход дела может повлиять на то, как будут разрешены более 1000 аналогичных дел о причинении вреда здоровью против Meta, Snap, TikTok и YouTube.

По словам адвоката истцов Мэтью Бергмана, это будет первый случай, когда технологическим гигантам придется защищаться в суде по поводу предполагаемого вреда, причиненного их продуктами.

Меры по защите подростков в интернете

Технологические компании заявляют о безопасности своей продукции для подростков. Они запустили инструменты, которые, по их словам, дают родителям больше контроля над тем, как их дети используют платформы, и потратили миллионы долларов на продвижение этих функций.

С 2018 года Meta спонсирует семинары для родителей по вопросам безопасности подростков в интернете в десятках средних школ по всей территории США.

TikTok также спонсировал подобные мероприятия. Согласно веб-сайту компании, программа, возглавляемая 100 местными и региональными родительскими комитетами и получившая название «Твори с добротой», включает в себя обучающие материалы для родителей по функциям TikTok, в том числе возможность ограничения времени использования экрана в ночное время.

Материнская компания YouTube — Google (GOOGL.O) обратилась к организации «Девочки-скауты», чтобы убедить общественность в своей заинтересованности в безопасности детей в интернете. Девочки могут получить нашивку с логотипом Girl Scouts, которые прикрепляются к форме девочек после прохождения уроков о надежных паролях, вежливости в интернете и цифровой конфиденциальности.

Ожидается, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг даст показания в суде.

Представитель YouTube заявил, что платформа принципиально отличается от социальных сетей, таких как Instagram и TikTok, и не должна объединяться в одном контексте в суде.

Компания TikTok отказалась комментировать свои планы относительно судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что Турция готовит запрет соцсетей для детей.