Эвакуация судов из Ормузского пролива приостановлена

Международная морская организация ООН (IMO) приостановила свою инициативу по эвакуации коммерческих судов из Ормузского пролива после нападения на судно в Оманском заливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

В четверг грузовое судно сообщило о предполагаемом нападении при попытке пройти через Ормузский пролив вблизи побережья Омана.

В сообщениях служб морской безопасности судно было идентифицировано как контейнеровоз Ever Lovely под сингапурским флагом. Оно не входило в состав эвакуационной группы. Пока неизвестно, кто именно нанес удар.

Глава Международной морской организации ООН заявил в четверг, что план по эвакуации севших на мель судов из Персидского залива через пролив будет приостановлен до тех пор, пока организация не подтвердит наличие гарантий безопасности для судов, включенных в список на эвакуацию, и находящихся в регионе.

— Я принял решение временно приостановить реализацию [плана эвакуации], чтобы еще раз подтвердить, что необходимые гарантии безопасности для судов, включенных в наш список на эвакуацию, и всех судов в регионе остаются в силе, — заявил генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес в своем заявлении.

Напомним, ранее Международная морская организация приступила к подготовке масштабной эвакуации 600 коммерческих судов и 11 тысяч моряков из Ормузского пролива на фоне продолжающихся договоренностей между Ираном и США о прекращении конфликта.

После сообщений об атаке иранское управление по контролю за судоходством в проливе Персидского залива (PGSA), новое правительственное агентство, созданное для контроля за судоходством в проливе, заявило, что транзит за пределами установленных им маршрутов «не будет гарантирован безопасным проходом».

— Ответственность за последствия, возникающие в результате прохождения по несанкционированным маршрутам, несут владелец, оператор и командир судна, — отметили в PGSA.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

21 июня Вашингтон и Тегеран провели прямые переговоры в курортном комплексе Бюргеншток в швейцарских Альпах.

Ранее Иран согласился создать канал связи во избежание инцидентов в Ормузском проливе.

Мы также писали о том, что Оман открыл временный коридор в Ормузском проливе.

В последние дни движение судов через пролив увеличилось, но все еще было значительно ниже уровня, наблюдавшегося до начала войны.