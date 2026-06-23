Иран согласился создать канал связи во избежание инцидентов в Ормузском проливе

Иран согласился организовать канал связи по теме прохода судов через Ормузский пролив во избежание конфликтных ситуаций и инцидентов. Об этом сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В Ормузском проливе могут возникнуть проблемы, поэтому мы согласились создать центр и линию связи, чтобы в случае возникновения проблем мы могли решать их более оперативно в рамках 30-дневного периода, — приводит слова чиновника агентство Mehr.

— Эта линия связи не предназначена для получения разрешения [на проход от Ирана], получение разрешения — это отдельная процедура. Эта линия — лишь для решения проблем с судами или возможными инцидентами, когда можно сделать разъяснения, — добавил Галибаф.

Он также подчеркнул, что управление проливом никогда не будет осуществляться так, как до начала войны.

— Разумеется, нормы международного права будут соблюдаться, а судоходство через Ормузский пролив будет регулироваться Ираном в соответствии с этими нормами и установленными Ираном правилами, — сказал Галибаф.

Чиновник также сообщил, что на переговорах с США в Швейцарии стороны согласовали процедуру разблокировки замороженных иранских активов на сумму $12 млрд.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

21 июня Вашингтон и Тегеран начали прямые переговоры в курортном комплексе Бюргеншток в швейцарских Альпах.

США на переговорах, известных также как «саммит в Люцерне», представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В состав иранской делегации вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.