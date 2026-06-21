Переговоры США и Ирана продолжаются в Швейцарии — СМИ

Иранская делегация продолжает переговоры с США в Швейцарии, несмотря на сообщения о возможном уходе с консультаций, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным Axios, иранская делегация не покидала место проведения консультаций с США в Швейцарии и продолжает участие в переговорах. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид, ссылаясь на дипломатический источник.

— Дипломат, присутствующий на переговорах в Швейцарии, утверждает, что иранская делегация не уехала и переговоры США и Ирана по-прежнему идут, — написал он.

Ранее телеканал Al Alam сообщал, что представители Ирана якобы покинули переговорную площадку по американо-иранскому меморандуму в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил возможными повторными ударами по исламской республике на фоне ситуации в Ливане.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье, 21 июня, в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с израильскими атаками на южный Ливаню.