Переговоры США и Ирана начнутся в Швейцарии

Прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье, 21 июня, в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с израильскими атаками на южный Ливан, передает агентство Kazinform со ссылкой на русскую службу ВВС.

20 июня Тегеран заявил, что пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану, назвав их нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами США и Ирана. Американские военные в ответ заявили, что это не так и движение судов в проливе продолжается.

В субботу вечером вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона и утром в воскресенье прибыл в Швейцарию. Иранская делегация, в состав которой входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, прибыла накануне.

Вместе с ними в Швейцарию прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, центрального банка и нефтяной отрасли, сообщили иранские СМИ. Помимо Вэнса в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Новый раунд переговоров должен начаться в воскресенье. Вэнс перед отлетом заявил, что надеется добиться прогресса по ядерной проблеме и вопросу прекращения огня в Ливане.

«Я думаю, что мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане», — сказал он перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде.

По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять «пару дней». «Нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель — сделать весь регион безопасным», — заявил вице-президент США.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в свою очередь заявил, что Тегеран будет «требовать от другой стороны выполнения своих обязательств».

В результате израильских атак, произошедших в ночь на пятницу, на юге Ливана погибли по меньшей мере 18 человек. Сообщалось, что запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены.

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг отказался от планов присутствовать на переговорах.

Обеспокоенность стабильностью соглашения привела к тому, что посредники, включая Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, договорились собраться для переговоров в египетском городе Эль-Аламейн в воскресенье.

Ожидалось, что церемония, за которой последуют переговоры, состоится в курортном комплексе Бюргеншток в швейцарских Альпах.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.





https://www.inform.kz/ru/zaplanirovannie-na19iyunya-peregovori-ssha-iirana-vshveytsarii-otmeneni-3d567b87