Запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены

Запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры между США и Ираном по обсуждению технических параметров меморандума о взаимопонимании были отложены, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

Информацию подтвердило министерство иностранных дел Швейцарии. Ведомство отмечает, что Швейцария по-прежнему готова содействовать этим переговорам и соответствующая подготовительная работа в Бюргенштоке продолжается.

По сообщениям, Иран отложил отправку своей делегации для обсуждения технических вопросов, связанных с соглашением о прекращении огня, подписанным обеими странами в электронном виде в среду, из-за продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане. Прекращение израильских атак на Ливан было одним из ключевых требований Тегерана на переговорах.

В результате израильских атак, произошедших в ночь на пятницу, на юге Ливана погибли по меньшей мере 18 человек.

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг отказался от планов присутствовать на переговорах.

Обеспокоенность стабильностью соглашения привела к тому, что посредники, включая Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, договорились собраться для переговоров в египетском городе Эль-Аламейн в воскресенье.

Ожидалось, что церемония, за которой последуют переговоры, состоится в курортном комплексе Бюргеншток в швейцарских Альпах.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.