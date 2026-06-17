KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Определено место подписания мирного соглашения между Ираном и США

    Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США о прекращении войны на Ближнем Востоке должен быть подписан 19 июня на курорте Бюргеншток в швейцарских Альпах, передает агентство Kazinform. 

    Определено место подписания мирного соглашения между Ираном и США
    Фото: VOL.id

    Об этом сообщило министерство иностранных дел Швейцарии. 

    Место проведения было предложено не только посредниками из Пакистана и Катара, но и сторонами — США и Ираном.

    Первоначально в СМИ указывалось на Женеву как на место проведения.

    Как пишет SRF, выбор Бюргенштока, вероятно, связан с тем, что Катар является еще одним посредником. Отель, где должно быть подписано рамочное соглашение, принадлежит катарцам.

    В июне 2024 году в Бюргенштоке прошла двухдневная конференция по Украине с участеим представителей примерно ста стран и организаций, включая представителей крупнейших стран G7. 

    Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан. 

    Позднее Иран обнародовал проект меморандума о взаимопонимании с США, состоящий из 14 пунктов. Мировые цены на нефть снизились после заявления Трампа о достигнутой сделке с Тегераном и открытии Ормузского пролива.

    Катар В мире Переговоры Швейцария Иран США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор