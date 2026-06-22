Итоги первого дня переговоров США и Ирана в Швейцарии

Первый день переговоров в Швейцарии между США и Ираном прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создание механизма для дальнейших технических переговоров. Об этом заявили выступающие посредниками представители Катара и Пакистана, передает агентство Kazinform.

Создан Комитет высокого уровня

— Опираясь на меморандум о взаимопонимании, стороны договорились о создании Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредничеством. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед Комитетом высокого уровня и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерной программой, санкциями, а также группу по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения меморандума и по другим вопросам, — говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Катара и Пакистана.

Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding The Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran



Lucerne | June 22, 2026



The first… pic.twitter.com/bLVpaR2uua — Ministry of Foreign Affairs — Qatar (@MofaQatar_EN) June 22, 2026

Создана линия связи в Ормузском проливе

Кроме того, стало известно, что Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Также достигнута договоренность о создании линии связи для координации действий и обеспечения безопасности коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

— Более того, стороны договорились о создании между сторонами, Ливанской Республикой и при содействии посредников ячейки по урегулированию конфликтов для обеспечения соблюдения прекращения военных операций в Ливане в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, — говорится в совместном заявлении.

🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY — Ministry of Foreign Affairs — Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026

Отмечается, что технические переговоры по всем вопросам будут продолжаться до конца недели в курортном комплексе Бюргеншток.

Запущен план восстановления Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отдельно заявил о «значительном прогрессе» в прекращении войны в Ливане, а также о масштабном плане восстановления Ирана.

— Были отменены экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы, и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана, — написал Аракчи в Х.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

21 июня Вашингтон и Тегеран начали прямые переговоры в курортном комплексе Бюргеншток в швейцарских Альпах.

США на переговорах, известных также как «саммит в Люцерне», представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В состав иранской делегации вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

В Швейцарии также находятся представители посредников — премьер-министр и командующий армией Пакистана, а также премьер-министр Катара.