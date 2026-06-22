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    Итоги первого дня переговоров США и Ирана в Швейцарии

    Первый день переговоров в Швейцарии между США и Ираном прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создание механизма для дальнейших технических переговоров. Об этом заявили выступающие посредниками представители Катара и Пакистана, передает агентство Kazinform. 

    Итоги первого дня переговоров США и Ирана в Швейцарии
    Фото: x.com/@AnasMallick

    Создан Комитет высокого уровня 

    — Опираясь на меморандум о взаимопонимании, стороны договорились о создании Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредничеством. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед Комитетом высокого уровня и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерной программой, санкциями, а также группу по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения меморандума и по другим вопросам, — говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Катара и Пакистана.

    Создана линия связи в Ормузском проливе

    Кроме того, стало известно, что Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Также достигнута договоренность о создании линии связи для координации действий и обеспечения безопасности коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

    — Более того, стороны договорились о создании между сторонами, Ливанской Республикой и при содействии посредников ячейки по урегулированию конфликтов для обеспечения соблюдения прекращения военных операций в Ливане в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, — говорится в совместном заявлении

    Отмечается, что технические переговоры по всем вопросам будут продолжаться до конца недели в курортном комплексе Бюргеншток.

    Запущен план восстановления Ирана

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отдельно заявил о «значительном прогрессе» в прекращении войны в Ливане, а также о масштабном плане восстановления Ирана.

    — Были отменены экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы, и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана, — написал Аракчи в Х

    Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан. 

    21 июня Вашингтон и Тегеран начали прямые переговоры в курортном комплексе Бюргеншток в швейцарских Альпах.

    США на переговорах, известных также как «саммит в Люцерне», представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В состав иранской делегации вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. 

    В Швейцарии также находятся представители посредников — премьер-министр и командующий армией Пакистана, а также премьер-министр Катара. 

    В мире Переговоры Швейцария Иран Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор