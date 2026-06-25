Эвакуация коммерческих судов начинается в Ормузском проливе

Международная морская организация (IMO) приступила к подготовке масштабной операции по выводу коммерческих судов из Ормузского пролива, передает агентство Kazinform со ссылкой на Службу новостей ООН .

По данным организации, операция проводится на фоне продолжающихся договоренностей между Ираном и США о прекращении конфликта. В случае успешной реализации плана интенсивность судоходства через пролив может восстановиться до довоенного уровня — около 130 судов в сутки против 20-30 в последние дни.

— Агентство уже связывается с судами через сотрудников на местах, чтобы начать операцию. Планируется, что в ней примут участие от 500 до 600 коммерческих судов, — сообщили в ООН.

IMO заявила, что получила необходимые гарантии безопасности и определила два временных морских коридора для выхода судов из пролива. Один маршрут пройдет вдоль побережья Ирана, второй — через территориальные воды Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Судам рекомендовано ожидать разрешения на выход и строго соблюдать инструкции прибрежных государств. Для каждого судна будет назначена индивидуальная дата прохождения маршрута.

По данным Международной морской организации, с начала боевых действий в районе Ормузского пролива погибли 14 моряков, а сам водный маршрут оказался серьезно нарушен.

— После месяцев тяжелейших испытаний для тысяч ни в чем не повинных моряков и негативных последствий для всего мира я с глубоким удовлетворением приветствую мирное соглашение между США и Ираном. Это решающий шаг к восстановлению безопасности на море и прекращению недопустимых атак на гражданские суда, – заявил Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес.

Ранее Оман объявил о создании временного морского коридора через Ормузский пролив в координации с Международной морской организацией.



