Оман открыл временный коридор в Ормузском проливе

Оман объявил о создании временного морского коридора через Ормузский пролив в координации с Международной морской организацией (IMO), передает агентство Kazinform со ссылкой на Gulf News .

Временный коридор будет доступен для всех судов в соответствии с координатами, объявленными IMO и властями Омана.

В Омане заявили, что решение было принято в знак признания важности пролива для международной торговли, глобальных энергетических потоков и экономики в целом.

Согласно заявлению, эта инициатива соответствует результатам недавних дипломатических усилий и договоренностям, достигнутым между Соединенными Штатами и Ираном.

В заявлении также подтверждается приверженность султаната международному праву и морскому праву, которые гарантируют свободу судоходства через пролив без взимания транзитных сборов.

Оман скоординировал свои действия с IMO, чтобы обеспечить доступность временного маршрута для всех судов и поддержать более безопасный и упорядоченный транзит через этот стратегически важный водный путь.

Напомним, ранее Иран согласился создать канал связи во избежание инцидентов в Ормузском проливе.