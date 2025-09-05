РУ
    00:21, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    «Это как сказка»: Уразбахтин — об ожиданиях от игры с «Реалом»

    Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги матча пятого тура квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Уэльса (0:1), в котором приняли участие футболисты его клуба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уразбахтин
    Фото: ФК «Кайрат»

    Наставник отметил, что его игроки — Темирлан Анарбеков, Дастан Сатпаев и Дамир Касабулат — выполнили поставленные задачи на поле и выглядели уверенно.

    — Анарбеков достаточно уверенно играл, в паре эпизодов выручил. Даже в моменте с голом он среагировал, но, к сожалению, добили, — сказал Уразбахтин.

    По его словам, Касабулат также проявил себя на высоком уровне и показал объемную игру.

    Тренер сообщил, что полузащитник Тапалов получил незначительное повреждение колена, однако сможет помочь команде в ближайших матчах.

    — К «Спортингу» он точно будет готов. Думаю, уже и к игре с Бельгией успеет восстановиться, — уточнил специалист.

    Говоря о предстоящем выступлении «Кайрата» в Лиге чемпионов, наставник подчеркнул, что встреча с мадридским «Реалом» станет особым событием.

    — Наверное, когда увидишь их вживую, только тогда осознаешь, что это реальность. Сейчас это как сказка, — отметил он.

    По словам Уразбахтина, задача клуба на групповом этапе ЛЧ — достойно представлять Казахстан и подойти к матчам максимально подготовленными.

    Напомним, сегодня сборная Казахстана уступила Уэльсу со счетом 0:1. Главный тренер сборной Казахстана объяснил причину поражения.

    Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября на выезде против сборной Бельгии в Брюсселе.

    Когда и где купить билеты на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» — читайте по ссылке здесь.

