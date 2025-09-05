«Это как сказка»: Уразбахтин — об ожиданиях от игры с «Реалом»

Наставник отметил, что его игроки — Темирлан Анарбеков, Дастан Сатпаев и Дамир Касабулат — выполнили поставленные задачи на поле и выглядели уверенно.

— Анарбеков достаточно уверенно играл, в паре эпизодов выручил. Даже в моменте с голом он среагировал, но, к сожалению, добили, — сказал Уразбахтин.

По его словам, Касабулат также проявил себя на высоком уровне и показал объемную игру.

Тренер сообщил, что полузащитник Тапалов получил незначительное повреждение колена, однако сможет помочь команде в ближайших матчах.

— К «Спортингу» он точно будет готов. Думаю, уже и к игре с Бельгией успеет восстановиться, — уточнил специалист.

Говоря о предстоящем выступлении «Кайрата» в Лиге чемпионов, наставник подчеркнул, что встреча с мадридским «Реалом» станет особым событием.

— Наверное, когда увидишь их вживую, только тогда осознаешь, что это реальность. Сейчас это как сказка, — отметил он.

По словам Уразбахтина, задача клуба на групповом этапе ЛЧ — достойно представлять Казахстан и подойти к матчам максимально подготовленными.

Напомним, сегодня сборная Казахстана уступила Уэльсу со счетом 0:1. Главный тренер сборной Казахстана объяснил причину поражения.

Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября на выезде против сборной Бельгии в Брюсселе.

Когда и где купить билеты на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» — читайте по ссылке здесь.