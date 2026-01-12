Это будет конец НАТО, если США аннексируют Гренландию — сенаторы

Сенатор Крис Мёрфи, демократ от штата Коннектикут, заявил в интервью каналу NBC News, что если США аннексируют Гренландию, «это будет конец НАТО».

— НАТО будет обязано защищать Гренландию, и тогда встанет вопрос, будем ли мы воевать с Европой, с Англией, с Францией, — сообщил Крис Мёрфи.

Другие сенаторы-демократы высказались в том же духе, предупредив, что действия США против Гренландии могут привести к распаду НАТО.

Сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния, заявил в интервью Fox News Sunday, что если Трамп «предпримет какие-либо действия против Гренландии, это полностью разрушит НАТО».

Аналогичным образом сенатор Марк Келли, демократ от штата Аризона, заявил в X, что если администрация Трампа решит захватить Гренландию силой, то это будет «крупнейшая геополитическая ошибка Соединенных Штатов в истории нашей страны».

— Президент Трамп продолжает говорить о военных действиях против Гренландии. Недавно он сказал что-то о том, что нужно действовать «жестким путем». Если «жесткий путь» означает нападение и захват Гренландии силой, то этот президент глупее и некомпетентнее, чем многие из нас думали. Добавьте к этому неквалифицированного министра обороны, и мы получим рецепт крупнейшей геополитической ошибки Соединенных Штатов в истории нашей страны. Если он предпримет агрессивные действия против Гренландии, мы потеряем наших союзников. Мир кардинально изменится, и американские семьи будут в меньшей безопасности, — заявил сенатор Марк Келли в Х.

President Trump continues to talk about taking military action against Greenland. He recently said something to the effect of doing this the “hard way.” If the “hard way” means attacking and taking Greenland by force, this President is dumber and more incompetent than most of us… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 11, 2026

Сенатор Тим Кейн, демократ от штата Вирджиния, заявил в интервью CBS News, что, по его мнению, Конгресс сможет остановить Трампа, если тот попытается захватить Гренландию.

— Если потребуется, мы проведем в Сенате голосование о недопустимости военных действий США в Гренландии или Дании. Мы получим подавляющую поддержку обеих партий, — сообщил Тим Кейн.

Сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, также раскритиковал риторику Белого дома в отношении Гренландии в интервью ABC News «Вы ничего не добьетесь, если будете злить и унижать живущих там людей и говорить: Мы отправим туда морских пехотинцев и заберем остров, если вы нам его не продадите».

Трамп ужесточил риторику, заявив: «Мы собираемся кое-что сделать в Гренландии, нравится им это или нет».

Ранее сообщалось о заявлении Белого дома, что приобретение Гренландии является «приоритетом национальной безопасности» и что рассматривается возможность использования вооруженных сил США для достижения этой цели.

Ситуацию накалил пост в X Кэти Миллер, жены старшего советника Белого дома Стивена Миллера, в котором был опубликована карта Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, и надписью «Скоро».

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала администрацию Трампа «прекратить угрозы» в отношении Гренландии.

Гренландия — территория Дании, члена НАТО. Статья 5 Устава НАТО гласит, что нападение на одного из членов НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Указанная статья применялась лишь однажды — в поддержку США после терактов 11 сентября 2001 года.