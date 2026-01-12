РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:20, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Это будет конец НАТО, если США аннексируют Гренландию — сенаторы

    Ряд сенаторов США высказали свои опасения по поводу будущего Североатлантического альянса в случае применения президентом Дональдом Трампом силы в отношении Гренландии, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Сенатор Крис Мёрфи, демократ от штата Коннектикут, заявил в интервью каналу NBC News, что если США аннексируют Гренландию, «это будет конец НАТО».

    — НАТО будет обязано защищать Гренландию, и тогда встанет вопрос, будем ли мы воевать с Европой, с Англией, с Францией, — сообщил Крис Мёрфи.

    Другие сенаторы-демократы высказались в том же духе, предупредив, что действия США против Гренландии могут привести к распаду НАТО.

    Сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния, заявил в интервью Fox News Sunday, что если Трамп «предпримет какие-либо действия против Гренландии, это полностью разрушит НАТО».

    Аналогичным образом сенатор Марк Келли, демократ от штата Аризона, заявил в X, что если администрация Трампа решит захватить Гренландию силой, то это будет «крупнейшая геополитическая ошибка Соединенных Штатов в истории нашей страны».

    — Президент Трамп продолжает говорить о военных действиях против Гренландии. Недавно он сказал что-то о том, что нужно действовать «жестким путем». Если «жесткий путь» означает нападение и захват Гренландии силой, то этот президент глупее и некомпетентнее, чем многие из нас думали. Добавьте к этому неквалифицированного министра обороны, и мы получим рецепт крупнейшей геополитической ошибки Соединенных Штатов в истории нашей страны. Если он предпримет агрессивные действия против Гренландии, мы потеряем наших союзников. Мир кардинально изменится, и американские семьи будут в меньшей безопасности, — заявил сенатор Марк Келли в Х.

    Сенатор Тим Кейн, демократ от штата Вирджиния, заявил в интервью CBS News, что, по его мнению, Конгресс сможет остановить Трампа, если тот попытается захватить Гренландию.

    — Если потребуется, мы проведем в Сенате голосование о недопустимости военных действий США в Гренландии или Дании. Мы получим подавляющую поддержку обеих партий, — сообщил Тим Кейн.

    Сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, также раскритиковал риторику Белого дома в отношении Гренландии в интервью ABC News «Вы ничего не добьетесь, если будете злить и унижать живущих там людей и говорить: Мы отправим туда морских пехотинцев и заберем остров, если вы нам его не продадите».

    Трамп ужесточил риторику, заявив: «Мы собираемся кое-что сделать в Гренландии, нравится им это или нет». 

    Ранее сообщалось о заявлении Белого дома, что приобретение Гренландии является «приоритетом национальной безопасности» и что рассматривается возможность использования вооруженных сил США для достижения этой цели.

    Ситуацию накалил пост в X Кэти Миллер, жены старшего советника Белого дома Стивена Миллера, в котором был опубликована карта Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, и надписью «Скоро».

    В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала администрацию Трампа «прекратить угрозы» в отношении Гренландии.

    Гренландия — территория Дании, члена НАТО. Статья 5 Устава НАТО гласит, что нападение на одного из членов НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Указанная статья применялась лишь однажды — в поддержку США после терактов 11 сентября 2001 года.

    Дания Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
