Этнокараван из Жамбылской области прибыл в Туркестан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках Дней Жамбылской области и в честь 30-летия Независимости страны этно-караван «Великий Шелковый путь. Из глубины истории - в колыбель тюрков» прибыл в Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акима Жамбылской области, в торжественной встрече гостей приняли участие главы жамбылского и туркестанского регионов Бердибек Сапарбаев и Умирзак Шукеев, представители интеллигенции, жители и гости города.

В караване 16 верблюдов с погонщиками, 20 лошадей с всадниками, при этом девушки и парни облачены в национальную одежду.

«По инициативе и при поддержке Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Туркестан кардинально преобразился. Мы стали свидетелями превращения Туркестана в столицу области. Этот город является колыбелью тюркского мира. Дни Жамбылской области в Туркестане направлены на укрепление духовно-культурных связей и взаимоотношений двух регионов. Жамбылцы также вносят свой вклад в процветание священного города. Тараз и Туркестан могут обмениваться опытом по вопросам развития туристического потенциала. Выражаем огромную благодарность за теплый прием», - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Жамбылцам показали ряд туристических достопримечательностей Туркестана.

В рамках Дней Жамбылской области в течение двух дней в Туркестане запланирован ряд мероприятий. Это передвижная выставка древних артефактов «Тараз – Ұлы даланың көне шаһары», книжная выставка «Өткені – өнеге, бүгіні – бекем, болашағы – жарқын Жамбыл өңірі», концерт с участием артистов областной филармонии имени Кенена Азербаева «Тараздан Түркістанға шашу».

Также пройдет ярмарка жамбылских сельхозтоваропроизводителей, где представят продукцию более 20 крестьянских хозяйств Тараза, Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Меркенского, Шуйского, Рыскуловского районов – молочные, мясные, кондитерские изделия.