Есть миллион шансов, все остальное зависит от желания — певец Amre об Интервидении-2025

— Амре, какие у Вас остались эмоции после конкурса? Как Вы оцениваете своё выступление? Всё ли получилось так, как Вы задумывали?

— Были разные эмоции, были переживания. Было много разных встреч, знакомств. Более 10 дней мы провели на этом проекте, и всё было на высочайшем уровне. Каждый день, каждая минута и каждый час у нас были расписаны, была проделана колоссальная работа со стороны организаторов и с нашей делегацией, мы очень долго готовились. Для меня было главной целью выступить на этой сцене, неважно, какая будет оценка. Не всегда получается то, что ты задумываешь, и не всегда на 100% ты доволен собой, это всегда так было и будет. Мы готовились около 10 дней в Москве и около полугода готовились в Казахстане. По выступлению были свои технические сложности — мой номер начинался с положения лёжа, это немного тяжёлая позиция для вокалиста, и плюс к этому на сцене добавился густой дым, который ранее на репетициях был в минимальных объёмах. Я лежал на полу, и дым полностью перекрыл меня, если пересмотреть эфир, можно увидеть. У меня были доли секунды, чтобы принять решение поменять положение — петь стоя или сидя, или же по задумке режиссёра продолжать пение на полу, но я решил рискнуть, и это была плохая идея, я задохнулся на первых двух строчках песни. Далее я продолжил исполнение сидя. Это был самый сложный неприятный момент для меня. Но это меня не сбило, я собрался и продолжил песню, не подав виду. Позже члены жюри сказали, что они поняли, что у меня возникли какие-то сложности и я задыхаюсь.

— Что для Вас лично значило участие в Интервидении, особенно как представителя Казахстана?

— Я знал кодекс конкурса — это семейные ценности, добро, любовь, мир. Седьмое место из двадцати трёх стран, я думаю, это неплохой результат. Но во всех предыдущих конкурсах я всегда был в тройке. Но на этот раз так оценили жюри. Думаю, были разные факторы, которые влияли на голосование, кто-то, может быть, голосовал за соседей, кто-то, может быть, голосовал реально за талант, кто-то голосовал за номер. Но победителей не судят, я хочу поздравить всех своих коллег с успешным участием и организаторов этого проекта.

— Какие страны стали для Вас главными конкурентами? Как Вы относитесь к победителю?

— Если честно, особо ни с кем тесно не контактировал из своих коллег. В принципе на конкурсах всегда поступаю так, минимизирую коммуникации — я готовлюсь, репетирую, отдыхаю. Параллельно у меня в России идёт второй вокальный конкурс, в котором я принимаю участие, но пока не могу о нем рассказать. Я всегда ценю своих коллег и знаю, что каждый из нас может стать победителем. Я общался с исполнителями из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Я знакомился с разными участниками, но не как с соперниками, а как с коллегами. Я очень хорошо отношусь к победителю, Дым Фук очень талантливый артист из Вьетнама. Он интересная и талантливая личность в жизни и на сцене, у него был очень хороший номер. Я лично поздравил его и считаю, что эта победа достойная.

— Министр культуры и информации Аида Балаева поддержала Вас в соцсетях, назвав «всегда победителем». Что Вы почувствовали, когда прочитали эти слова?

— Когда предлагали мою кандидатуру на Интервидение, мы не раз обсуждали с министром культуры разные моменты — подготовку конкурса, дедлайн, наши задачи, что мы должны показать, как мы должны выступать. Помимо активной государственной деятельности Аида Галымовна очень активно поддерживает и направляет исполнителей и творческих людей Казахстана. Очень важно, когда государственные деятели такого уровня поддерживают творчество и умеют направлять, подсказывать и помогать.

— Какие у Вас планы на ближайшее время? Можно ли ждать новых песен или проектов?

— У меня активная творческая деятельность, как автора и исполнителя, я очень много работаю, и горжусь тем, что я востребован у себя в стране.

Будут новые песни и новые проекты, может на следующий год получится ещё один большой международный проект. Этот год я посвятил своему профессиональному росту.

— Что бы Вы хотели сказать молодым артистам, мечтающим о большой сцене и международных конкурсах?

— Каждый международный конкурс это для меня колоссальный опыт — жизненный, творческий. Успех — это честный труд, это образование, характер, когда ты доказываешь в первую очередь себе, не нужно бояться музыкальной критики, нужно быть честным перед собой, нужно работать над собой. Сейчас эра интернета, весь мир у нас в руках — в телефоне, то есть, если нет финансовой возможности или времени куда-то выезжать, то можно заявить о себе через телефон. Этому есть много примеров, когда люди, сидя дома либо на работе, получают различные премии, заявляют о себе и становятся известными. Есть миллион шансов — всё остальное зависит от желания. Хочу пожелать успехов всем творческим людям, кто ищет себя, я всегда готов поддерживать таких людей.

Самое главное, я хочу поблагодарить казахстанцев за поддержку и теплые слова, которые я чувствую по сей день. Я благодарен коллегам по сцене, которые оказывают поддержку, а также министерству культуры и информации, которые поддерживали меня от начала конкурса до самого конца.

Ранее мы писали, что казахстанец Amre вошел в десятку лучших исполнителей. А победителем песенного конкурса «Интервидение-2025», финал которого прошел 20 сентября в Москве, стал представитель Вьетнама Дым Фук.