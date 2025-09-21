Аида Балаева выразила поддержку Amre

В своей публикации министр отметила высокий уровень мастерства певца и подчеркнула, что исход одного состязания не может определить масштаб таланта артиста.

— Вы для нас всегда победитель. В конкурсе вы показали высокий уровень мастерства. Конечно, победы и поражения идут рядом. Но одно состязание не является мерилом всего искусства. Мы все ценим ваш особый талант. Ваши яркие победы еще впереди. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы и творческих успехов, — написала Аида Балаева в Instagram.

Кадр из видео

Публикация министра вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Многие выразили солидарность со словами поддержки, подчеркнув, что творчество Amre давно заняло свое место в культурной жизни страны, а сам артист остается примером целеустремленности и искренней преданности сцене.

Напомним, на конкурсе Amre исполнил песню на казахском языке «Даланың нұры» и вошел в первую десятку. Несмотря на уникальность каждого конкурсанта, выступление казахстанцев зал встретил с особым восторгом.

Amre является победителем конкурса «Славянский базар», лауреатом Государственной премии «Дарын».