    11:19, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Аида Балаева выразила поддержку Amre

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева выступила с поддержкой в адрес популярного исполнителя Ернара Садырбаева, больше известного под псевдонимом Amre после его участия в музыкальном конкурсе Интервидение-2025, передает агентство Kazinform. 

    Аида Балаева
    Фото: Агентство по противодействию коррупции

    В своей публикации министр отметила высокий уровень мастерства певца и подчеркнула, что исход одного состязания не может определить масштаб таланта артиста.

    — Вы для нас всегда победитель. В конкурсе вы показали высокий уровень мастерства. Конечно, победы и поражения идут рядом. Но одно состязание не является мерилом всего искусства. Мы все ценим ваш особый талант. Ваши яркие победы еще впереди. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы и творческих успехов, — написала Аида Балаева в Instagram.

    АМРЕ
    Кадр из видео

    Публикация министра вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Многие выразили солидарность со словами поддержки, подчеркнув, что творчество Amre давно заняло свое место в культурной жизни страны, а сам артист остается примером целеустремленности и искренней преданности сцене.

    Напомним, на конкурсе Amre исполнил песню на казахском языке «Даланың нұры» и вошел в первую десятку. Несмотря на уникальность каждого конкурсанта, выступление казахстанцев зал встретил с особым восторгом.

    Amre является победителем конкурса «Славянский базар», лауреатом Государственной премии «Дарын».

