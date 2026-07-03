ЕС отменил пошлины на большинство товаров из Армении

ЕС обеспечит беспошлинный доступ на свой рынок для 80% армянского экспорта, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Ереване, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Евросоюз отменяет пошлины на 80% товаров, экспортируемых из Армении. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходила с участием еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

По словам фон дер Ляйен, результаты недавних парламентских выборов в Армении «показали силу демократии» в этой стране. «Армянский народ выбрал реформы и более тесное партнерство с ЕС», — заявила председательница ЕК.

— Ни одна страна не должна подвергаться давлению за ее суверенный выбор, — продолжила Урсула фон дер Ляйен. — Именно поэтому ЕС оказывает Еревану поддержку на сумму 52 млн евро и предлагает беспошлинный доступ на рынок ЕС для 80% армянского экспорта. Армения может рассчитывать на нас.

В частности, послабления ЕС будут распространяться на 99% армянских свежих фруктов и более 91% напитков и алкогольной продукции.

Финансовая помощь Армении от ЕС

О выделении Евросоюзом Армении 52 млн евро было объявлено в начале июня. В течение двух недель после этого ЕС перечислил Еревану 34 млн евро. Ожидается, что оставшиеся 18 млн евро будут выделены в ближайшее время. Благодаря этому общий объем финансовой помощи Армении со стороны ЕС составит 288 млн евро.

По оценке Еврокомиссии, «Армения показала себя как оплот стабильности и демократической устойчивости в южно-кавказском регионе».

— В этом контексте ЕС приветствует исторический прогресс на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, а также продолжающуюся нормализацию отношений с Турцией, — говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

Отмечается, что ЕС намерен поддерживать проекты в сферах транспорта, энергетики и цифровых коммуникаций, «которые помогут реализовать экономические выгоды от долгосрочного мира в регионе и будут способствовать сотрудничеству между его народами».

— В основе этой приверженности лежит недавний запуск межрегиональной «Платформы связи» и пакет мер ЕС «Связь ради мира» на сумму 200 млн евро, направленных на проекты по развитию коммуникаций на Южном Кавказе с потенциалом привлечения до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций, — подчеркивает ЕК.

Фон дер Ляйен объявила также о выделении из казны ЕС 20 млн евро на развитие локальных сообществ в Армении и Азербайджане в рамках программы «Дивиденды мира». Средства должны быть вложены в здравоохранение, разминирование, развитие профессиональных навыков и поддержку местного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Армения и ЕС могут отменить визовый режим в течение двух лет.