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    12:17, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Если есть пробки, значит, идет развитие — вице-министр транспорта ответил на жалобы астанчан

    Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров
    Фото: кадр из видео

    Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Сената прокомментировал проблему пробок в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На самом деле, строительство дорог входит в нормативные документы министерства, но это уполномочивается местными исполнительными органами, где есть Управление автомобильных дорог. Они это все планируют, — сказал вице-министр. 

    Он напомнил, что в прошлом году прошло обсуждение развития Астаны, на котором присутствовали и вносили свои предложения жители и журналисты.

    — Но пробки — это текущие ремонты. Если есть пробки, значит идет развитие, а развитие — это хорошо, — добавил Калиакпаров.

    На сегодня участки столичных проспектов Сарыарка, Улы Дала и Кабанбай батыра закрыли на ремонт. По причине ремонта дорог изменили движение 16 автобусных маршрутов в Астане.

    Теги:
    Дороги Правительство РК Транспорт Астана Акимат Видео Ремонт дорог
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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