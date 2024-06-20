Если есть пробки, значит, идет развитие — вице-министр транспорта ответил на жалобы астанчан

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Сената прокомментировал проблему пробок в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На самом деле, строительство дорог входит в нормативные документы министерства, но это уполномочивается местными исполнительными органами, где есть Управление автомобильных дорог. Они это все планируют, — сказал вице-министр.

Он напомнил, что в прошлом году прошло обсуждение развития Астаны, на котором присутствовали и вносили свои предложения жители и журналисты.

— Но пробки — это текущие ремонты. Если есть пробки, значит идет развитие, а развитие — это хорошо, — добавил Калиакпаров.

На сегодня участки столичных проспектов Сарыарка, Улы Дала и Кабанбай батыра закрыли на ремонт. По причине ремонта дорог изменили движение 16 автобусных маршрутов в Астане.