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    21:06, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще один участок проспекта Кабанбай батыра полностью перекроют в Астане

    Еще один участок проспекта Кабанбай батыра полностью перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В столице в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра перекроют участок дороги, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что с 07:00 20 июня до 07:00 22 июня текущего года участок от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перекроют полностью по проспекту Кабанбай батыра.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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