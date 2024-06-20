Еще один участок проспекта Кабанбай батыра полностью перекроют в Астане

В столице в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра перекроют участок дороги, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что с 07:00 20 июня до 07:00 22 июня текущего года участок от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перекроют полностью по проспекту Кабанбай батыра.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.