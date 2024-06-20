РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:37, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Изменили движение 16 автобусных маршрутов в Астане

    Автобус
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Несколько автобусных маршрутов изменили движение из-за ремонтных работ в Астане 20 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

     - До завершения ремонтных работ сегодня утром временно изменены схемы движения маршрутов № 16, 39, 120, 120А. В ночь на 20 июня временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 27, 37, 49, 51, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут, - отмечается в сообщении компании CTS.

    С измененной схемой движения можете ознакомиться на здесь.

    Теги:
    Дороги Автобус Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!