Изменили движение 16 автобусных маршрутов в Астане

Несколько автобусных маршрутов изменили движение из-за ремонтных работ в Астане 20 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

- До завершения ремонтных работ сегодня утром временно изменены схемы движения маршрутов № 16, 39, 120, 120А. В ночь на 20 июня временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 27, 37, 49, 51, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут, - отмечается в сообщении компании CTS.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на здесь.