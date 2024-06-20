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    12:00, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Участки столичных проспектов Сарыарка и Улы Дала частично закрыли на ремонт

    ремонт дорог жол жөндеу
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    В связи с проведением работ с 20 по 30 июня текущего года участок проспекта Сарыарка от моста Тулпар до проспекта Богенбай батыра будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

    Также будет перекрыт участок пр. Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. А. Бокейхана.

    В этой связи с 20 по 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

    — Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — говорится в сообщении акимата.

    Теги:
    Транспорт Астана Акимат Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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