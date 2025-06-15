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    09:51, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Эскалация на Ближнем Востоке: два самолета с казахстанскими туристами из Дубаи прибыли в Алматы

    Рейсы авиакомпании FlyDubai приземлились в Алматы с казахстанскими туристами на борту, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

    два самолета с казахстанскими туристами из Дубаи прибыли в Алматы
    Фото: кадр из видео Минтуризма и спорта

    Напомним, сразу несколько авиакомпаний приостановили рейсы 13 июня из Дубая и Абу‑Даби в регионы, включая Казахстан в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Комитетом гражданской авиации Минтранспорта РК установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

    Рейсы FlyDubai, приземлившиеся сегодня в 2:45 и 6:19, осуществили облет вышеуказанной территории и доставили в страну 332 туриста, не вылетевших 13 июня, а также плановых пассажиров.

    - Все туристы, которые не смогли вылететь из Дубаи, 13 июня были размещены в отелях туроператорами-участниками КФ «Туристік Қамқор» при координации Министерства туризма и спорта РК, Министерства иностранных дел, Посольства РК, их вылет будет прорабатывается, часть туристов прибыла ночными рейсами уже сегодня, - сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

    Как сообщало ранее Министерство туризма и спорта РК, туристам необходимо внимательно следить за обстановкой на Ближнем Востоке, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Персидского залива.

    - Министерство туризма и спорта РК находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами. При возникновении необходимости министерством совместно с Туристік Қамқор и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов, - отметили в ведомстве.

    Напомним, шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Дубай
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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