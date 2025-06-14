Казахстанских туристов предупредили по поводу путешествий в ОАЭ и страны Залива

- Согласно сообщению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК о сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, сообщаем, что установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения, - отметили в ведомстве.

Указание ответственного ведомства касается всех регулярных и нерегулярных пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

В связи с этим, просим туристов внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.

При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.

Министерство туризма и спорта РК внимательно следит за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами. При возникновении необходимости Министерством совместно с Туристік Қамқор и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.

Как сообщалось ранее, шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток.