Казахстанских туристов предупредили по поводу путешествий в ОАЭ и страны Залива
Казахстанских туристов призывают внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Персидского залива, передает агентство Kazinform со ссылкой пресс-службу Министерства туризма и спорта.
- Согласно сообщению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК о сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, сообщаем, что установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения, - отметили в ведомстве.
Указание ответственного ведомства касается всех регулярных и нерегулярных пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
В связи с этим, просим туристов внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.
Министерство туризма и спорта РК внимательно следит за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами. При возникновении необходимости Министерством совместно с Туристік Қамқор и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.
Как сообщалось ранее, шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток.