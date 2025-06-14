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    16:25, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанских туристов предупредили по поводу путешествий в ОАЭ и страны Залива

    Казахстанских туристов призывают внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Персидского залива, передает агентство Kazinform со ссылкой пресс-службу Министерства туризма и спорта.

    аэропорт Астаны
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - Согласно сообщению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК о сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, сообщаем, что установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения, - отметили в ведомстве.

    Указание ответственного ведомства касается всех регулярных и нерегулярных пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

    В связи с этим, просим туристов внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.

    При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.

    Министерство туризма и спорта РК внимательно следит за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами. При возникновении необходимости Министерством совместно с Туристік Қамқор и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.

    Как сообщалось ранее, шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК ОАЭ Ближний Восток Иран
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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