РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:27, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Еще в двух областях Казахстана до утра ограничили движение транспорта

    Ограничение движения введено из-за ухудшения погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Еще в двух областях Казахстана до утра ограничили движение транспорта
    Фото: freepik.com

    22 января 2026 года в 23:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта:

    • Акмолинская область:

    — «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.);

    • Павлодарская область:

    -«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (гр.Акмолинской обл. — п.Шидерты).

    Ориентировочное время открытия движения — 23 января 2026 года в 09:00.

    О ситуации на автомобильных дорогах Казахстана в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали ранее.

    Теги:
    Дороги Погода КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог Павлодарская область Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают