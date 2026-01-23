23:27, 22 Январь 2026 | GMT +5
Еще в двух областях Казахстана до утра ограничили движение транспорта
Ограничение движения введено из-за ухудшения погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
22 января 2026 года в 23:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта:
- Акмолинская область:
— «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.);
- Павлодарская область:
-«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (гр.Акмолинской обл. — п.Шидерты).
Ориентировочное время открытия движения — 23 января 2026 года в 09:00.
О ситуации на автомобильных дорогах Казахстана в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали ранее.