Какие дороги закрыты в Казахстане к этому часу

В 20:30 в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги:

«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 159-238 (уч. с.Кенен – с.Кайнар). Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Ориентировочное время открытия – 23 января в 08:00 часов.

22 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:



Кызылординская область:



- на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1806-2055 (г.Кызылорда-гр.Туркестанской области);



Туркестанская область:



- на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 2055-2095 ( гр. Кызылординской области-г.Туркестан).



Ориентировочное время открытия дороги - 23 января 2026 года в 08:00 часов.

В 21:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями:



Актюбинская область:



- на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 5-234 (уч. с.Карабутак – гр. Костанайской области).



Костанайская область:



- на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 234-501 (уч. гр. Актюбинской области – г. Рудный);



- на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км. 8-232 (уч. г. Тобыл – гр. Акмолинской обл.);



- на участке автодороги«Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 555-729 (уч. г.Тобыл – гр. Северо-Казахстанской области);



- на участке автодороги «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 539-418 (уч. г. Костанай – п. Карабалык);



- на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км. 340-377 (уч. г.Аркалык – гр. Акмолинской обл.);



- на участке автодороги «Мамлютка – Костанай» км. 403-180 (уч. г. Тобыл – гр. Северо-Казахстанской обл.).



Ориентировочное время открытия дороги – 23 января в 10:00.

В 21:00 в Северо-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий по всем направлениям вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями.

Ориентировочное время открытия дороги – 23 января в 10:00.

Кроме того, свыше 10 дорог закрыли в Акмолинской области из-за непогоды.





