Свыше 10 дорог закрыли в Акмолинской области из-за непогоды

22 января 2026 года в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на следующих республиканских автодорогах:



«Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-595, (уч. г. Костанай- п. гр. СКО);



«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, (уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган);



«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, (уч. п. Жаксы- Бузулук км. 82);



«Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана жол)» км. 18-341, (уч. г. Астана-гр. СКО);



«Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ (п/п Бидайык)» км. 2-50, уч. г. Кокшетау-гр.СКО (Кокшетау-Омск);



«Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, (уч. г. Кокшетау-гр. СКО);



«Обход г. Кокшетау с подъездом к Аэропорту» км. 0-18, уч. (г.Кокшетау)



«Щучинск — Зеренда» км. 0-77, (уч. г. Щучинск-с.Зеренда)



«Кокшетау-Атбасар» км. 0-184, (уч. г. Кокшетау -г.Атбасар



«Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, (уч. г. Макинск-с.Торгай)



«Обход г. Астаны» км. 0-86



«Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай гр. РФ» км 16-407 (г.Астана-гр.Костанайской обл.)



«Астана-Коргалжын» км. 19-181, (уч. г. Астана- п. Коргалжын)



«Дороги Боровской курортной зоны»



«Подъезд к развлекательному центру Щучинско-Боровской курортной зоны»



«Подъезд к а/д „Новый Колутон-Акколь — Минское“



Ориентировочное время открытия дорог — 23 января 2026 года в 09:00.