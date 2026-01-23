РУ
    19:57, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 10 дорог закрыли в Акмолинской области из-за непогоды

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» сообщили об ограничении движения в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    22 января 2026 года в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на следующих республиканских автодорогах:

    «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-595, (уч. г. Костанай- п. гр. СКО);

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, (уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган);

    «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, (уч. п. Жаксы- Бузулук км. 82);

    «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана жол)» км. 18-341, (уч. г. Астана-гр. СКО);

    «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ (п/п Бидайык)» км. 2-50, уч. г. Кокшетау-гр.СКО (Кокшетау-Омск);

    «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, (уч. г. Кокшетау-гр. СКО);

    «Обход г. Кокшетау с подъездом к Аэропорту» км. 0-18, уч. (г.Кокшетау)

    «Щучинск — Зеренда» км. 0-77, (уч. г. Щучинск-с.Зеренда)

    «Кокшетау-Атбасар» км. 0-184, (уч. г. Кокшетау -г.Атбасар

    «Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, (уч. г. Макинск-с.Торгай)

    «Обход г. Астаны» км. 0-86

    «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай гр. РФ» км 16-407 (г.Астана-гр.Костанайской обл.)

    «Астана-Коргалжын» км. 19-181, (уч. г. Астана- п. Коргалжын)

    «Дороги Боровской курортной зоны»

    «Подъезд к развлекательному центру Щучинско-Боровской курортной зоны»

    «Подъезд к а/д „Новый Колутон-Акколь — Минское“

    Ориентировочное время открытия дорог — 23 января 2026 года в 09:00.

    Теги:
    Непогода Закрытие дорог Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
