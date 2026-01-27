Еще одну микрофинансовую организацию лишили лицензии в Алматы

В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей в Алматы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 26 января 2026 года № 6 приостановлено сроком на 3 месяца действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО «МФО «аФинанс». Основанием стало невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.

В соответствии с законодательством приостановление действия лицензии влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение.

Микрофинансовая организация обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

Ранее было приостановлено на 3 месяца действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО МФО «Qanat finance».