РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Еще одну микрофинансовую организацию лишили лицензии в Алматы

    Сроком на 3 месяца приостановлено действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО «МФО «аФинанс», передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    Еще одну МФО лишили лицензии в Алматы
    Фото: freepik.com

    В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей в Алматы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 26 января 2026 года № 6 приостановлено сроком на 3 месяца действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО «МФО «аФинанс». Основанием стало невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.

    В соответствии с законодательством приостановление действия лицензии влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение.

    Микрофинансовая организация обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

    Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

    Ранее было приостановлено на 3 месяца действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО МФО «Qanat finance».

    Теги:
    АРРФР Алматы МФО
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают