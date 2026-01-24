РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:18, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Микрофинансовую организацию временно лишили лицензии в Алматы

    Действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО МФО «Qanat finance» приостановлено на 3 месяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    Микрофинансовую организацию временно лишили лицензии в Алматы
    Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

    В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей в Алматы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 23 января 2026 года № 4 приостановлено сроком на 3 месяца действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО МФО «Qanat finance».

    Основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.

    В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

    Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют усилить надзор за МФО и коллекторами.

    Теги:
    Микрокредитование Кредит АРРФР Алматы МФО
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают