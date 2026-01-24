Микрофинансовую организацию временно лишили лицензии в Алматы

В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей в Алматы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 23 января 2026 года № 4 приостановлено сроком на 3 месяца действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО МФО «Qanat finance».

Основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют усилить надзор за МФО и коллекторами.