Подземные толчки в 2-3 балла ощутили утром в Алматы

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в более чем 200 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая, с утра зафиксирована серия землетрясений, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

Как говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы», землетрясение зарегистрировано 23 января в 05 часов 19 минут 22 секунды Алматинского времени в 278 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 13.4. Магнитуда 5.8.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы 2-3 балла.

Следуещее землетрясение зарегистрировано 23 января в 05 часов 56 минут 32 секунды Алматинского времени в 269 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда 5.2.

Землетрясение зарегистрировано 23 января в 06 часов 12 минут 39 секунд Алматинского времени в 263 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда 5.3.

Землетрясение зарегистрировано 23 января в 07 часов 18 минут 38 секунд Алматинского времени в 277 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.4. Магнитуда 5.5.

Землетрясение зарегистрировано 23 января в 07 часов 52 минуты 11 секунд Алматинского времени в 262 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда 4.6.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК нет ощутимости.

Напомним, сильные толчки ощущали в Алматы ночью (23 января в 00:09 по времени Астаны) - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях. Эпицентр землетрясения находился в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.





