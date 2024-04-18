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    22:00, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Еще одна оплывина сошла в Алматы

    Еще одна оплывина сошла в Алматы
    Фото: МЧС РК

    В Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Сошла оплывина объемом 60 кубометров, масса около 5 кубометров. Сошедшая масса частично перекрыла автодорогу, проезд имеется. Пострадавших нет. На месте находятся специалисты ГУ «Казселезащиты», - сообщили в пресс-службе МЧС.

    Ранее оплывина объемом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов Медеуского района Алматы.

    16 апреля в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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