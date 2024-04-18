Еще одна оплывина сошла в Алматы

В Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сошла оплывина объемом 60 кубометров, масса около 5 кубометров. Сошедшая масса частично перекрыла автодорогу, проезд имеется. Пострадавших нет. На месте находятся специалисты ГУ «Казселезащиты», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее оплывина объемом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов Медеуского района Алматы.

16 апреля в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей.