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    17:14, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Сход грязевой массы произошел в Алматы

    Сход грязевой массы произошел в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В акимате города сообщили, что коммунальными службами организован отвод, последствия грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.

    - При обследовании выявлено, что сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне Музтау. Установлено, что на участке 2768 в ПК «Горный Гигант» при строительстве объекта нарушена экосистема - собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте, - отметили в пресс-службе акимата.

    По информации ведомства, строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.

    - Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены. Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры по статье 316 части 1 КРКоАП с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние, - добавили в акимате.

    По району в связи с прогнозом погоды заблаговременно усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы.

    Теги:
    Регионы Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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