Сход грязевой массы произошел в Алматы

В Алматы в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате города сообщили, что коммунальными службами организован отвод, последствия грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.

- При обследовании выявлено, что сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне Музтау. Установлено, что на участке 2768 в ПК «Горный Гигант» при строительстве объекта нарушена экосистема - собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте, - отметили в пресс-службе акимата.

По информации ведомства, строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.

- Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены. Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры по статье 316 части 1 КРКоАП с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние, - добавили в акимате.

По району в связи с прогнозом погоды заблаговременно усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы.