Оплывина сошла в Алматы

Оплывина объемом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов Медеуского района Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина: обильные осадки и переувлажнение грунта, — сообщили в МЧС.

По данным ГУ «Казселезащита», имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.

Ранее в Алматы в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей.