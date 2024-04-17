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    02:15, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Оплывина сошла в Алматы

    Оплывина сошла в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Оплывина объемом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов Медеуского района Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина: обильные осадки и переувлажнение грунта, — сообщили в МЧС.

    По данным ГУ «Казселезащита», имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.

    Ранее в Алматы в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей. 

    Теги:
    ДЧС Осадки Алматы Лавина
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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