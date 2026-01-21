Еще одна катастрофа в Испании: под Барселоной сошел с рельсов поезд, есть жертвы

По информации властей, во вторник вечером поезд столкнулся с подпорной стеной, обрушившейся на железнодорожные пути между Желидой и Сан-Садурни, примерно в 35 км к западу от Барселоны.

На место происшествия прибыли 35 спасательных бригад. Один пассажир, застрявший в вагоне, был спасен. Позднее пожарная служба подтвердила, что внутри поезда больше людей не осталось, а спасатели продолжают обследовать территорию для выявления возможных пострадавших.

Раненые были эвакуированы в больницы Мойзес Броджи, Бельвитже и Вила-Франка.

Авария произошла на фоне сильных штормов, обрушившихся на северо-восток Испании. В прибрежных регионах на востоке и северо-западе страны объявлена повышенная готовность из-за непогоды, которая затронула также испанские Пиренеи со снегопадами и остров Менорку с многометровыми волнами.

Стоит отметить, что это происшествие случилось всего через два дня после столкновения двух скоростных поездов в Адамусе, Андалусия — крупнейшей железнодорожной катастрофы в Испании за более чем десять лет. В ней погибли по меньшей мере 42 человека. Напомним, инцидент произошел вечером 18 января. Поезд частного оператора, выполнявший рейс Малага-Мадрид, после схода с рельсов выехал на соседний путь и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва. В двух поездах находились в общей сложности 400 человек. Также сообщалось, что железнодорожное сообщение в Испании приостановлено. Испания объявила в стране трехдневный траур.