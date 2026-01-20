Крушение поездов в Испании: в стране объявлен трехдневный траур

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный общенациональный траур после столкновения двух скоростных поездов на юге страны.

Вместе с министром транспорта Оскаром Пуэнте и главой правительства Андалусии Хуанмой Морено он посетил муниципалитет Адамус в провинции Кордова, где произошла трагедия. Число погибших в результате аварии достигло 41 человека.

Причины катастрофы пока остаются неизвестными.

— Мы установим правду и сделаем это с полной прозрачностью, — заявил Санчес, подчеркнув, что расследование потребует времени и работы специалистов.

Педро Санчес назвал произошедшее «днем боли для всей страны», выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он заверил, что государство окажет пострадавшим и их близким всю необходимую помощь.

Глава железнодорожной компании Iryo Карлос Бертумеу сообщил, что поезд, принадлежащий компании, был введен в эксплуатацию менее трех лет назад, оснащен современными системами безопасности и недавно прошел все необходимые технические проверки. Он заявил о полной готовности сотрудничать со следствием и предоставить ресурсы компании для помощи властям и пострадавшим.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 января. Поезд частного оператора, выполнявший рейс Малага-Мадрид, после схода с рельсов выехал на соседний путь и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва. В двух поездах находились в общей сложности 400 человек.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение в Испании приостановлено после трагедии с поездами.