РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:57, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Крушение поездов в Испании: в стране объявлен трехдневный траур

    Испания объявила трехдневный траур после столкновения поездов на юге страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Крушение поездов в Испании: в стране объявлен трехдневный траур
    Фото: theobjective.com

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный общенациональный траур после столкновения двух скоростных поездов на юге страны.

    Вместе с министром транспорта Оскаром Пуэнте и главой правительства Андалусии Хуанмой Морено он посетил муниципалитет Адамус в провинции Кордова, где произошла трагедия. Число погибших в результате аварии достигло 41 человека.

    Причины катастрофы пока остаются неизвестными.

    — Мы установим правду и сделаем это с полной прозрачностью, — заявил Санчес, подчеркнув, что расследование потребует времени и работы специалистов.

    Педро Санчес назвал произошедшее «днем боли для всей страны», выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он заверил, что государство окажет пострадавшим и их близким всю необходимую помощь.

    Глава железнодорожной компании Iryo Карлос Бертумеу сообщил, что поезд, принадлежащий компании, был введен в эксплуатацию менее трех лет назад, оснащен современными системами безопасности и недавно прошел все необходимые технические проверки. Он заявил о полной готовности сотрудничать со следствием и предоставить ресурсы компании для помощи властям и пострадавшим.

    Напомним, инцидент произошел вечером 18 января. Поезд частного оператора, выполнявший рейс Малага-Мадрид, после схода с рельсов выехал на соседний путь и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва. В двух поездах находились в общей сложности 400 человек.

    Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение в Испании приостановлено после трагедии с поездами.

    Теги:
    Испания Поезда Мировые новости Авария
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают