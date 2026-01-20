Железнодорожное сообщение в Испании приостановлено после трагедии с поездами

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил свои официальные мероприятия на понедельник .

— Сегодняшний вечер — ночь глубокой скорби для нашей страны из-за трагической железнодорожной катастрофы в Адамузе, — заявил Санчес в социальных сетях. По его словам, «все экстренные службы работают неустанно и скоординированно».

Центральное правительство задействовало Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям (ВПС), и делегат в Андалусии Педро Фернандес отправится на место происшествия.

Президент регионального правительства Андалусии также объявил о развертывании служб экстренной помощи и материально-технического обеспечения в этом районе, «чтобы оказать любую необходимую помощь», а его региональное правительство активировало Территориальный план чрезвычайного положения по гражданской защите на первом этапе для провинции Кордова.

Университетская больница Рейна София активировала свой план действий в чрезвычайных ситуациях для координации всех необходимых ресурсов для оказания помощи пострадавшим в результате недавней железнодорожной катастрофы в Адамузе.

— Больницы Мадридского сообщества и бригады SUMMA 112 следят за трагической аварией в Кордове и находятся в распоряжении регионального правительства Андалусии. На станции Аточа будут развернуты группы поддержки для оказания помощи семьям, — заявила президент Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо.

Сотрудники гражданской защиты и службы экстренной помощи были направлены на станцию ​​для оказания поддержки пострадавшим и их семьям.

Королевский двор Испании также следит за событиями «с большой обеспокоенностью» и выразил свои соболезнования в социальных сетях семьям и друзьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Местный журналист «RNE» Сальвадор Хименес, ехавший на поезде из Малаги, сообщил круглосуточному новостному каналу, что последние два вагона сошли с рельсов, и один из них «полностью перевернулся», разбив окна.

— Мы выехали из Малаги вовремя, в 18:40, в направлении Мадрида. Я был в первом вагоне. В какой-то момент раздался звук, похожий на землетрясение, и действительно, поезд сошел с рельсов. Немедленно вызвали медицинский персонал, который мог помочь, разбили окна молотками, и в итоге нас эвакуировали, — объяснил Хименес.

Муниципальный спортивный центр Адамуза был переоборудован в импровизированный полевой госпиталь, где оказывалась помощь при самых незначительных травмах, после чего оттуда отправлялись автобусы, которые доставляли пассажиров в Малагу, Севилью и Кордобу.

Между тем движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Кордовой, Севильей, Малагой и Уэльвой приостановлено.

Компания Renfe уже объявила о предоставлении бесплатного обмена билетов и возврата средств пострадавшим пассажирам, в то время как терминалы Мадрид-Пуэрта-де-Аточа-Альмудена-Грандес, Кордова-Хулио-Ангита и Севилья-Санта-Хуста будут работать круглосуточно с воскресенья по понедельник, с выделенными зонами для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате схода с рельсов и столкновения двух поездов в Испании возросло до 39 человек.