Еще один казахстанский банк начнет работать с крупнейшим банком Афганистана

Казахстан и Афганистан обсудили развитие банковского сотрудничества для расширения взаимной торговли — Серик Жумангарин встретился с председателем Ghazanfar Bank Мохаммадом Исмаилом Газанфаром, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития финансово-банковского сотрудничества между Казахстаном и Афганистаном.

Как отметил Серик Жумангарин, Казахстан придает большое значение укреплению торгово-экономических связей с Афганистаном. Одним из ключевых условий дальнейшего роста взаимной торговли является развитие надежной и прозрачной банковской инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное проведение расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран.

В настоящее время из 23 казахстанских банков два поддерживают корреспондентские отношения с афганскими банками. По итогам 2025 года объем трансграничных платежей и переводов денежных средств между Казахстаном и Афганистаном достиг 140 млрд теңге, увеличившись на 26% по сравнению с 2024 годом. При этом объем платежей за товары и услуги за указанный период вырос в пять раз.

Стороны обсудили перспективы расширения корреспондентских отношений между банками, создания прямых банковских каналов, совершенствования механизмов трансграничных платежей и финансового сопровождения внешнеторговых операций. Отмечено, что в настоящее время еще один казахстанский банк проходит процедуру открытия корреспондентских счетов с Ghazanfar Bank.

Положительная динамика сохраняется и во взаимной торговле. По итогам января-апреля 2026 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $342,4 млн, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года ($150,6 млн). Основной вклад обеспечил экспорт, объем которого достиг $338,5 млн, также увеличившись в 2,3 раза. Рост поставок обусловлен прежде всего увеличением экспорта пшеницы, пшеничной и пшенично-ржаной муки, подсолнечного масла и другой продукции.

Отметим, что Ghazanfar Bank — один из старейших коммерческих банков Афганистана, работающий с 2009 года по лицензии Центрального банка страны. Банк предоставляет полный спектр традиционных и исламских банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов. На протяжении последних четырех лет Ghazanfar Bank получает рейтинг CAMEL 2 — один из самых высоких показателей оценки финансовой устойчивости, качества управления, ликвидности и надежности банков со стороны регулятора Афганистана.

Банк поддерживает корреспондентские отношения с финансовыми институтами в ряде стран, включая Казахстан, Турцию, ОАЭ, Китай, Индию, Узбекистан, Бахрейн и другие. В Казахстане партнером Ghazanfar Bank является Zaman Bank. В 2025 году через банк прошло около $1,3 млрд международных платежей и переводов, в том числе для международных организаций и бизнеса.

Ghazanfar Bank уделяет особое внимание соблюдению международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов (AML/CFT), использует современные системы финансового мониторинга и сотрудничает с международными организациями по обеспечению прозрачности финансовых операций.