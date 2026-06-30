Кабул сегодня: как меняется Афганистан и что это значит для Казахстана

Визит казахстанской делегации в Кабул стал одним из самых заметных событий в отношениях двух стран за последнее время. Помимо официальных встреч и экономической повестки, эта поездка дала возможность увидеть Афганистан изнутри — страну, которую мир привык воспринимать через призму многолетнего конфликта. Аналитический обозреватель агентства Kazinform побывал в Кабуле и рассказывает, каким сегодня выглядит Афганистан и что меняется в стране.

Первые минуты в Кабуле

Еще несколько лет назад подобная командировка казалась почти невозможной. Для большинства людей Афганистан по-прежнему ассоциируется с войной, терроризмом, гуманитарными кризисами и разрушенными городами. Именно такой образ десятилетиями формировали мировые СМИ. Поэтому, когда самолет начал снижение над Кабулом, ожидания были вполне предсказуемыми: постоянное напряжение, усиленные меры безопасности и чувство опасности на каждом шагу.

Сотрудники посольства Казахстана сразу предупредили делегацию: все перемещения заранее согласовываются, маршруты тщательно прорабатываются, и практически везде предусмотрено сопровождение. Это не выглядело излишней предосторожностью, а скорее отражало особенности работы в стране, десятилетиями жившей в условиях вооруженных конфликтов. Однако уже в первые часы пребывания стало ясно: реальность сложнее привычных представлений, а ощущение постоянной угрозы постепенно отступало.

За три дня в Кабуле мы не услышали ни одного взрыва или выстрела. Но главным открытием оказалось даже не это. Почти каждый местный житель, с которым удавалось обмолвиться несколькими словами, повторял одну и ту же фразу: «Мы просто хотим мира». В этих словах не было политики — только человеческая усталость от десятилетий конфликтов. Пожалуй, именно они лучше любых официальных заявлений передают настроение сегодняшнего Афганистана.

Фото: Оспан Али

Страна строгих правил

В Кабуле для иностранцев действуют особые правила. Не рекомендуется без разрешения фотографировать людей, а также государственные учреждения, военные объекты, блокпосты и представителей силовых структур. Даже обычная прогулка требует осторожности, соблюдения местных норм и понимания культурных особенностей.

Довольно быстро приходит осознание простой истины: за границей ты представляешь не только себя, но и свою страну. Любой необдуманный поступок может повлиять на то, какое впечатление сложится о твоих соотечественниках.

Именно поэтому казахстанская делегация придерживалась принципов уважительного общения и невмешательства во внутренние вопросы страны. Такой подход чувствовался и со стороны афганских собеседников, что создавало атмосферу взаимного уважения и делового диалога.

Афганистан, который не показывают в новостях

Главным открытием стала не политика и даже не экономика, а обычная повседневная жизнь. Перед поездкой легко представить Кабул городом, где улицы заполнены вооруженными людьми, женщины появляются только в полностью закрытой одежде, а атмосфера пропитана постоянной тревогой. Однако реальность оказалась значительно сложнее привычных представлений.

Женщины действительно встречаются на улицах заметно реже мужчин и, как правило, придерживаются традиционных норм одежды. При этом важно понимать, что это лишь личные впечатления, полученные за несколько дней в Кабуле. В других регионах Афганистана ситуация может существенно отличаться.

Еще одним сюрпризом стал климат. После раскаленного Шымкента, где казахстанская делегация сделала промежуточную остановку, Кабул встретил приятной прохладой. Город расположен почти на 1800 метрах над уровнем моря и окружен горами, поэтому даже летом здесь значительно комфортнее, чем во многих городах Центральной Азии.

Если архитектура Кабула во многом напоминает другие восточные города, то дорожное движение кажется совершенно особым. Светофоров немного, автомобили непрерывным потоком перестраиваются буквально в нескольких сантиметрах друг от друга, водители сигналят, а привычные правила дорожного движения будто уступают место негласным договоренностям.

Фото: Оспан Али

Со стороны все это выглядит хаотично. Но спустя некоторое время становится понятно, что этот хаос существует по своим правилам, которые местные жители хорошо понимают и соблюдают.

Современным мегаполисом Кабул назвать трудно. Последствия десятилетий конфликтов заметны практически повсюду: многие дороги нуждаются в ремонте, инженерная инфраструктура требует модернизации, а здания до сих пор несут следы многолетней нестабильности. Особенно ощутима нехватка современной транспортной сети. Железные дороги в стране практически отсутствуют, поэтому основная часть грузов перевозится автомобильным транспортом по сложным горным маршрутам.

Именно состояние транспортной инфраструктуры помогает понять, почему эта тема стала одной из центральных на переговорах между Казахстаном и Афганистаном. Для Астаны речь идет не только о развитии двусторонней торговли, но и о создании новых транспортных маршрутов, способных связать Центральную и Южную Азию.

Почему Казахстан усиливает сотрудничество именно сейчас

Ответ становится понятен, если посмотреть на экономические показатели. По итогам первых четырех месяцев 2026 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном достиг $342,4 млн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти весь объем торговли обеспечивает казахстанский экспорт — $338,5 млн против $3,88 млн импорта из Афганистана.

Эти цифры показывают, что Афганистан постепенно превращается в один из наиболее динамично растущих экспортных рынков для Казахстана. Сегодня около 99% взаимной торговли приходится именно на поставки казахстанской продукции.

Инфографика: Kazinform

Основу экспорта составляют мука, пшеница, подсолнечное масло, минеральные удобрения, металлопродукция, грузовая техника и сельскохозяйственная продукция.

Инфографика: Kazinform

Импорт из Афганистана пока остается сравнительно небольшим. Основу поставок составляют продукты питания, минеральное сырье и отдельные виды сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем в 2026 году ассортимент начал расширяться: в Казахстан стали поступать хромовая руда, тальк и свежие фрукты. Хотя объемы этих поставок пока невелики, такая динамика может свидетельствовать о постепенной диверсификации афганского экспорта и расширении торговых связей между двумя странами.

Инфографика: Kazinform

Однако за этими цифрами стоит более широкая картина. Афганистан с населением свыше 40 миллионов человек остается одним из крупнейших рынков региона, во многом зависящим от импорта продовольствия. В этих условиях Казахстан укрепляет позиции одного из ключевых поставщиков продовольствия для афганского рынка.

При этом сотрудничество двух государств выходит далеко за рамки торговли. Во время визита казахстанской делегации в Кабул заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что Астана рассматривает отношения с Афганистаном как долгосрочное партнерство.

— Мы уверены, что стабильный и процветающий Афганистан — это важные условия для мира и устойчивости всего региона. Казахстан на протяжении многих лет вносит вклад в восстановление Афганистана от оказания гуманитарной помощи до передачи технологий и развития образования. Очередная партия гуманитарной помощи, это не просто акт поддержки, а проявление солидарности, уважения и братской ответственности. Мы уверены, что Казахстан и Афганистан располагают взаимодополняющим экономическим потенциалом. Афганистан может стать значимым логистическим хабом между Центральной и Южной Азией, а Казахстан — надежным поставщиком продовольствия, технологий, машиностроительной и химической продукции, — отметил вице-премьер.

По его словам, задача значительно шире нынешних объемов торговли. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами превысил $540 млн, а в перспективе стороны рассчитывают увеличить его до $3 млрд.

На первый взгляд такая цель кажется весьма амбициозной. Однако в Кабуле становится понятно: речь идет не просто о росте экспорта. Казахстан рассматривает Афганистан как стратегическое звено будущих транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией. Именно поэтому в состав делегации вошли не только представители государственных органов, но и десятки казахстанских компаний, заинтересованных в долгосрочной работе на этом рынке.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Уже в первый день бизнес-форума стало очевидно, что повестка выходит далеко за рамки традиционных поставок зерна, муки или растительного масла. Основной акцент был сделан на формировании долгосрочного экономического партнерства со страной, которая после десятилетий международной изоляции постепенно возвращается в региональные торговые процессы.

Где экономика оказалась важнее политики

Центральным событием визита стал бизнес-форум «Казахстан — Афганистан», собравший более 50 казахстанских компаний и свыше 300 афганских предпринимателей. По его итогам были подписаны контракты, соглашения и меморандумы на общую сумму около $235 млн.

Во время выставочной части особенно заметным оказался интерес афганского бизнеса к казахстанской продукции. Наибольшим спросом пользовались продукты питания, сельскохозяйственная техника, строительные материалы, медицинское оборудование, лекарственные препараты и промышленная продукция. Для страны, которой еще предстоит масштабное восстановление экономики и инфраструктуры, такой интерес вполне закономерен.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

При этом Казахстан делает ставку не только на увеличение собственного экспорта. Астана стремится развивать торговлю как двусторонний процесс, постепенно расширяя и импорт афганской продукции.

По словам Серика Жумангарина, вместе с делегацией в Кабул прибыли представители крупнейших казахстанских торговых сетей, которые рассматривают возможность регулярных закупок афганских овощей и фруктов.

— Сегодня с нами приехали торговые сети Small и Magnum. Мы будем содействовать импорту афганской продукции, прежде всего фруктов и овощей, чтобы обеспечить ее постоянное присутствие на казахстанском рынке. В свою очередь афганская сторона заинтересована в упрощении транзита китайских товаров через Казахстан в Афганистан. Это тоже важная часть развития торговли, — отметил он.

По сути, речь идет уже не просто об увеличении товарооборота, а о формировании полноценной торгово-логистической системы между двумя странами. Именно экономическое сотрудничество в Астане рассматривают как основу долгосрочной региональной стабильности.

По словам специального представителя Президента Казахстана по Афганистану Еркина Тукумова, устойчивое развитие страны невозможно без восстановления экономики.

— Мы понимаем, что восстановление Афганистана, снижение как внутренних, так и внешних рисков в стране невозможно без экономического развития. Это универсальный принцип, который подтверждается мировой практикой. Когда экономика начинает расти и повышается уровень жизни населения, любое правительство, как правило, становится более умеренным. Появляется больше свобод, больше прав и больше возможностей, — отмечает Еркин Тукумов.

Он также подчеркнул, что Казахстан постепенно меняет взгляд на Афганистан.

— Долгое время Афганистан воспринимался исключительно через призму терроризма и наркоторговли. Но сегодня важно видеть и другую сторону: здесь живут люди, которые хотят мира, стабильности и возможности нормально работать. Сейчас складывается благоприятный момент для развития торгово-экономического сотрудничества, которое будет выгодно обеим странам, — считает он.

Экономика как инструмент безопасности

Такой подход проявляется не только в развитии торговли. Во время визита казахстанской делегации в Кабул была доставлена гуманитарная помощь, работала медицинская миссия казахстанских врачей, а афганской стороне передали современный диагностический комплекс.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

— Мы не рассматриваем отношения с Афганистаном исключительно через призму прибыли. Для нас важно внести вклад в улучшение гуманитарной ситуации и поддержать страну в непростой период, — отметил Еркин Тукумов.

По его словам, развитие экономики, создание рабочих мест и расширение возможностей для бизнеса становятся одним из важнейших факторов региональной безопасности.

— Если гипотетически здесь вновь вспыхнет масштабный конфликт, его последствия затронут весь регион. Поэтому в стабильном Афганистане заинтересованы все соседние государства, — подчеркнул Еркин Тукумов.

Именно этим объясняется стремление Казахстана сочетать экономические проекты с гуманитарными инициативами, рассматривая их как взаимодополняющие элементы долгосрочного сотрудничества.

Железная дорога, способная изменить карту Евразии

Практическим воплощением этой стратегии должен стать Трансафганский транспортный коридор — один из главных проектов, обсуждавшихся в Кабуле.

Для Казахстана, крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к Мировому океану, новые транспортные маршруты имеют стратегическое значение. В центре переговоров находятся железнодорожные линии Тургунди — Герат — Кандагар — Спин-Болдак и Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Их строительство позволит соединить Центральную Азию с пакистанскими портами Карачи, Касим и Гвадар, обеспечив Казахстану кратчайший сухопутный выход к Индийскому океану.

Это откроет дополнительные возможности для торговли не только с Южной Азией, но и со странами Ближнего Востока и Восточной Африки.

— Строительство железной дороги — это не благотворительность. Это стратегическая инвестиция, которая открывает для Казахстана огромный рынок Южной Азии, Индии и Восточной Африки, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Как отмечает Еркин Тукумов, без развития транспортной инфраструктуры достичь цели по увеличению взаимного товарооборота до $3 млрд будет практически невозможно.

Пока бизнес готов идти быстрее банков

Несмотря на растущий интерес бизнеса, развитие экономического сотрудничества по-прежнему сдерживают финансовые ограничения. Главная проблема — проведение международных расчетов. По словам Серика Жумангарина, афганские банки готовы расширять взаимодействие с Казахстаном, однако отечественные финансовые институты пока действуют крайне осторожно.

Как пояснил специальный представитель Президента Казахстана по Афганистану Еркин Тукумов, такая осторожность объясняется сразу несколькими факторами.

— Сохраняются правовые, политические и логистические риски. Международный статус Афганистана создает дополнительные сложности для финансовых операций, поэтому многие участники рынка вынуждены тщательно оценивать возможные последствия. Вместе с тем на практике договоренности исполняются, а возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, — отметил он.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В Правительстве Казахстана рассчитывают, что по мере накопления успешного опыта сотрудничества и укрепления взаимного доверия будут постепенно развиваться и финансовые механизмы. Именно от этого во многом зависит переход от отдельных сделок к полноценному экономическому партнерству.

Кто первым приходит на новый рынок

Одним из самых ярких выступлений на бизнес-форуме стало интервью генерального директора Казахстанско-Афганского центра по обмену инновационными технологиями Ашрафа Акбари. Для него сотрудничество двух стран — не только экономика, но и личная история длиной почти в 40 лет.

— Я приехал в Казахстан 17-летним юношей. Казахстанцы приняли меня как родного. Иногда меня спрашивают, кто я по национальности. Я отвечаю: «Я афганец, который оказахел». Для меня это большая честь, — сказал он.

Спустя почти четыре десятилетия Ашраф Акбари вновь оказался в Афганистане уже в качестве человека, который помогает выстраивать экономические связи между двумя странами.

— В бизнесе есть простое правило: кто первым выходит на новый рынок, тот получает преимущество. Афганистан уже много лет закупает казахстанскую муку, пшеницу, растительное масло и другую продукцию. Но сегодня возможности гораздо шире — это и цифровые технологии, и промышленность, и новые совместные проекты, — считает он.

Фото: из личного архива Ашрафа Акбари

Эта мысль во многом объясняет нынешнюю активность казахстанского бизнеса. Пока многие зарубежные инвесторы продолжают осторожно оценивать ситуацию, казахстанские компании стремятся занять свободные ниши до того, как конкуренция существенно усилится.

По оценке Ашрафа Акбари, по мере возвращения Афганистана в региональную экономику интерес иностранных компаний будет только возрастать. Именно поэтому преимущества получат те, кто начнет выстраивать партнерские отношения уже сейчас.

Афганистан как рынок будущего

За три дня в Кабуле постепенно становится понятно: главная ставка Казахстана связана не с отдельными контрактами, а с долгосрочными перспективами страны, которая постепенно возвращается в региональную экономику.

Сегодня Афганистан остается одним из самых малоосвоенных рынков региона. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, здесь сохраняется высокий спрос практически на все виды товаров и услуг — от продуктов питания и строительных материалов до сельскохозяйственной техники, медицинского оборудования, инженерных решений, цифровых сервисов и образовательных программ.

При этом страна обладает значительными природными ресурсами. По оценкам международных организаций, в Афганистане сосредоточены крупные запасы меди, железной руды, лития, редкоземельных металлов, хрома, золота и драгоценных камней. Пока этот потенциал реализован лишь частично, однако именно он во многом объясняет растущий интерес к стране со стороны соседних государств.

Фото: Оспан Али

Контраст ощущается буквально на каждом шагу. За высокими заборами современных особняков тянутся кварталы, где дома цепляются за склоны гор, а дорогам, системам водоснабжения и инженерной инфраструктуре еще только предстоит масштабная модернизация. На улицах преобладают автомобили 20-ти, 30-тилетней давности, многие предприятия работают на устаревшем оборудовании, а традиционные ремесла по-прежнему занимают важное место в экономике.

Именно эти контрасты помогают понять, почему Казахстан рассматривает Афганистан прежде всего как рынок с огромным неудовлетворенным спросом, а не только как источник сырья или транзитную территорию.

Мягкая сила вместо политических лозунгов

Если экономика стала главной темой визита в Кабул, то образование оказалось его самой долгосрочной инвестицией.

Во время поездки казахстанская делегация объявила о создании Казахстанско-Афганского образовательного и научного центра по управлению водными ресурсами при Кабульском университете. По сути, это новый этап сотрудничества. Если раньше главным направлением была подготовка афганских специалистов в казахстанских вузах, то теперь Казахстан начинает экспортировать собственные образовательные программы непосредственно в Афганистан.

За годы независимости тысячи граждан Афганистана получили образование в Казахстане. Сегодня многие из них работают в государственных структурах, университетах, научных центрах и частных компаниях, становясь естественным связующим звеном между двумя странами.

По словам проректора Казахского национального аграрного исследовательского университета Рафиса Абазова, именно образование оказалось одним из самых эффективных инструментов долгосрочного сотрудничества.

— Наши выпускники сегодня работают преподавателями, государственными служащими, администраторами университетов Афганистана. Один из наших студентов даже стал деканом факультета, — отмечает он.

Фото: из личного архива Рафиса Абазова

По его словам, эффект давно вышел за рамки академического сотрудничества. Выпускники, вернувшись на родину, стали своеобразными проводниками казахстанского опыта.

Следующим шагом станет перенос части образовательных проектов непосредственно в Афганистан.

— Мы хотим не только приглашать студентов в Казахстан, но и экспортировать казахстанское образование, создавая возможности для подготовки специалистов на месте, — подчеркнул Рафис Абазов.

Он убежден, что стране сегодня особенно необходимы квалифицированные кадры для восстановления экономики. Поэтому образовательное сотрудничество становится не только гуманитарной инициативой, но и практическим вкладом в развитие Афганистана.

С этой оценкой согласен и специальный представитель Президента Казахстана по Афганистану Еркин Тукумов.

По его словам, открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития и реализация новых образовательных проектов создают дополнительные возможности для сотрудничества, в том числе в сфере управления водными ресурсами.

— Мы не вмешиваемся во внутренние дела Афганистана. Наша задача — помогать через образование, подготовку специалистов и обмен знаниями. Такой подход создает основу для устойчивого развития и долгосрочного сотрудничества, — отметил он.

Вместо эпилога

Когда самолет покидал Кабул, в памяти оставались совсем не те кадры, которые десятилетиями показывали мировые телеканалы.

Афганистан по-прежнему остается страной со множеством нерешенных проблем. Следы многолетних конфликтов заметны в дорогах, промышленности, городской инфраструктуре и уровне жизни. Но одновременно это государство с населением более 40 миллионов человек, выгодным географическим положением, богатыми природными ресурсами и огромным, пока далеко не реализованным экономическим потенциалом.

Именно этим во многом объясняется изменение подхода Казахстана. Если еще недавно Афганистан воспринимался прежде всего как источник региональных рисков, то сегодня его все чаще рассматривают как перспективного экономического партнера и важное звено будущих транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией.

При этом в Астане понимают: рассчитывать на быстрый результат не приходится. Экономическое развитие невозможно без безопасности, модернизации инфраструктуры, устойчивых финансовых механизмов и подготовки квалифицированных кадров. Именно поэтому Казахстан делает ставку не только на торговлю, но и на долгосрочные проекты — развитие транспортных коридоров, гуманитарные программы, образование и подготовку специалистов.

Но главным открытием этой поездки стали не подписанные соглашения и не экономические показатели.

Главным открытием стали люди.

Фото: Оспан Али

За три дня в Кабуле эту фразу приходилось слышать снова и снова: «Мы просто хотим мира».

Наверное, именно в этих простых словах и заключается ответ на главный вопрос, который сопровождал всю поездку. Ни одна экономика не развивается без ощущения безопасности, ни один крупный инфраструктурный проект не будет работать без доверия между людьми и государствами.

Возможно, именно поэтому Казахстан сегодня делает ставку не только на торговлю, инвестиции и транспортные коридоры, но и на доверие — ресурс, который в международных отношениях порой оказывается самым ценным.