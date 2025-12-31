Еще несколько трасс закрыли из-за непогоды на западе и востоке Казахстана
В «КазАвтоЖол» сообщили о дополнительных ограничениях на республиканских трассах по состоянию на 23:00 30 декабря, передает агентство Kazinform.
В связи с ухудшением погодных условий в восточных и западных регионах страны временно перекрыли еще семь участков автомобильных магистралей.
Ограничение вводится для всех видов транспорта и будет действовать до утра 31 декабря.
В области Абай:
— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 971-1013 (с.Калбатау — гр.Восточно-Казахстанской обл.);
— на участке автодороги «Таскескен-Бахты — гр.КНР» 0-187 км, от населенного пункта Таскескен до населенного пункта Бахты;
— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз).
Примерное время открытия дороги — 31 декабря в 05:00.
В Восточно-Казахстанской области:
— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013-1062, (уч. гр. Абайской обл. — пост Рубеж).
Ориентировочное время открытие дороги — 31 декабря в 05:00.
В области Жетысу:
— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 561-615 (г. Ушарал — гр. области Абай).
Примерное время открытия дороги — 31 декабря в 05:00.
В Кызылординской области:
— на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1362-1806 (от г. Аральск-г.Кызылорда.).
Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря в 08:00.
В Мангистауской области:
— на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» 332-632 км (с.Бейнеу-с.Шетпе).
Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря в 09:00.
Напомним, до утра 31 декабря движение машин ограничили на участках дорог в других регионах, в том числе в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях и в области Жетысу.
На некоторых дорогах ограничено движение только для грузового и общественного автотранспорта. Актуальный список перекрытых участков смотрите здесь.