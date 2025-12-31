Еще несколько трасс закрыли из-за непогоды на западе и востоке Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий в восточных и западных регионах страны временно перекрыли еще семь участков автомобильных магистралей.

Ограничение вводится для всех видов транспорта и будет действовать до утра 31 декабря.

В области Абай:

— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 971-1013 (с.Калбатау — гр.Восточно-Казахстанской обл.);

— на участке автодороги «Таскескен-Бахты — гр.КНР» 0-187 км, от населенного пункта Таскескен до населенного пункта Бахты;

— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз).

Примерное время открытия дороги — 31 декабря в 05:00.

В Восточно-Казахстанской области:

— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013-1062, (уч. гр. Абайской обл. — пост Рубеж).

Ориентировочное время открытие дороги — 31 декабря в 05:00.

В области Жетысу:

— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 561-615 (г. Ушарал — гр. области Абай).

Примерное время открытия дороги — 31 декабря в 05:00.

В Кызылординской области:

— на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1362-1806 (от г. Аральск-г.Кызылорда.).

Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря в 08:00.

В Мангистауской области:

— на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» 332-632 км (с.Бейнеу-с.Шетпе).

Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря в 09:00.

Напомним, до утра 31 декабря движение машин ограничили на участках дорог в других регионах, в том числе в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях и в области Жетысу.

На некоторых дорогах ограничено движение только для грузового и общественного автотранспорта. Актуальный список перекрытых участков смотрите здесь.