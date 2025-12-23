Еще на одной трассе ограничили движение в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Акмолинская область:

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.).

Карагандинская область:

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164 (гр.Акмолинской обл. — ПВП Темиртау).

Ориентировочное время открытия дороги — 24 декабря 2025 года в 10:00.

Ранее движение ограничили на трассе в области Жетысу из-за непогоды.