15:19, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Еще на одной трассе ограничили движение в Казахстане
Оперативную информацию об ограничении движения представили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:
Акмолинская область:
— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.).
Карагандинская область:
— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164 (гр.Акмолинской обл. — ПВП Темиртау).
Ориентировочное время открытия дороги — 24 декабря 2025 года в 10:00.
Ранее движение ограничили на трассе в области Жетысу из-за непогоды.