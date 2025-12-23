РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:19, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Еще на одной трассе ограничили движение в Казахстане

    Оперативную информацию об ограничении движения представили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    Движение транспорта ограничили на трассах области Улытау
    Фото: Pexels

    В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

    Акмолинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.).

    Карагандинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164 (гр.Акмолинской обл. — ПВП Темиртау).

    Ориентировочное время открытия дороги — 24 декабря 2025 года в 10:00.

    Ранее движение ограничили на трассе в области Жетысу из-за непогоды.

    Теги:
    Регионы Казахстана Трассы Астана Караганда Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают