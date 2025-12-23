14:45, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассе в области Жетысу из-за непогоды
В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на автодороге в области Жетысу, передает агентство Kazinform.
23 декабря 2025 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык)
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
