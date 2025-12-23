РУ
    14:45, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассе в области Жетысу из-за непогоды

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на автодороге в области Жетысу, передает агентство Kazinform.

    Движение на ряде казахстанских трасс ограничено из-за непогоды
    Фото: Pexels

    23 декабря 2025 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык)

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 декабря.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Область Жетысу Непогода Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
