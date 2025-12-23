Движение ограничили на трассе в области Жетысу из-за непогоды

23 декабря 2025 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык)

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 декабря.