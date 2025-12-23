Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 декабря

По данным нацкомпании, в связи со стабилизацией погодных условий 23 декабря 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область

на автодороге «Атырау-Уральск», км 372-492, (участок поселоу Чапаево — город Уральск);

на автодороге «Актобе-Уральск-граница РФ (п/п Сырым)», км 195-246, (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ города Уральск);

на автодороге «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 273-393, (участок поселок Барбастау — поселок Жымпиты);

на автодороге «Уральск-Таскала-граница РФ» км. 4-104 (участок город Уральск — граница РФ.)

Кызылординская область

на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1362-1806, (участок город Аральск — город Кызылорда.)

Ограничение скоростного режима

С 12:00 часов 22 декабря 2025 года в Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана-Караганда-Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до города Темиртау) введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

Также 22 декабря 2025 года в 17:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий, а именно низовая метель на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 105-231 (город Акколь-город Щучинск), введено изменение скоростного режима с 80 км/ час на 60 км/час для всех видов автотранспорта.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, до окончания текущего зимнего периода действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

Закрытые дороги

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 17 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение на 23 декабря.