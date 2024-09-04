Еще 70 тысяч гектаров земли планируют вернуть в Алматинской области

В Алматинской области продолжается работа по возвращению в оборот сельскохозяйственных земель, предоставленных с нарушением законодательства и не использующихся по назначению, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С начала года в государственную собственность возвращено уже 257 земельных участков общей площадью 72,9 тысячи гектаров. В основном, это участки, признанные незаконными по решениям суда, а также земли, которые вернулись в госсобственность на добровольной основе. Мы не только возвращаем земли, но и проводим активную профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, - заявил руководитель управления земельных отношений Алматинской области Аманжол Абдрахманов.

По его словам, до конца года планируется вернуть в оборот еще 70 тысяч гектаров неиспользуемых земель.

- Наш приоритет - это эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и страны в целом. Мы уверены, что эти меры помогут создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства и привлечения инвестиций, - подчеркнул спикер.

Ранее заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что за последние два года Комиссией по возврату земель было возвращено 10 млн гектаров неиспользуемых земель, из которых 4,3 млн гектаров были введены в оборот.