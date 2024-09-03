10 млн гектар неиспользуемых земель было возвращено - Серик Жумангарин

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин сообщил на заседании Правительства 3 сентября, что за последние два года Комиссией по возврату земель было возвращено 10 млн гектаров неиспользуемых земель, из которых 4,3 млн гектаров были введены в оборот, передает агентство Kazinform.

— В этом году объем льготного кредитования полевых работ впервые увеличен более чем в два раза до 58 миллиардов тенге, что позволяет фермерам получать удешевленный заем. В следующем году планируется запуск льготного финансирования для перерабатывающих предприятий для приобретения оборотных средств, — отметил Жумангарин.

С 2025 года планируется привлекать банки второго уровня к механизму финансирования агропромышленного комплекса. Будет увеличен объем льготного кредитования и инвестиционных проектов до 800 млрд тенге. Жумангарин также отметил, что идет работа по переходу от субсидирования ставок вознаграждения к льготному кредитованию.

— Для эффективного управления земельными ресурсами деятельность комиссии по изъятию земель полностью переформатирована. Теперь ее основными функциями будут усиление контроля за рациональным использованием земли и контроль за перераспределением возвращенных земель сельхозназначения, — добавил он.

Во всех регионах страны открыто 29 центров на базе Национального аграрного научно-образовательного центра. Для их усиления будет увеличено финансирование и проведен скрининг для определения наиболее приоритетных регионов.