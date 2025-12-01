РУ
    21:48, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Еще 1,3 млн деревьев и кустарников высадят в Алматы

    К 2030 году в Алматы планируется высадить 2,5 млн зеленых насаждений в рамках поручения Главы государства, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, программа озеленения рассчитана до 2030 года, и на сегодня уже выполнено около половины запланированного объема. В рамках следующего этапа в городе планируется дополнительно высадить порядка 1,3 млн деревьев и кустарников.

    Аким отметил, что в мегаполисе пересматриваются подходы к озеленению. Акцент делается не только на количественные показатели, но и на качество посадочного материала.

    — Мы меняем технологию посадки и переходим на использование крупномерных деревьев. Совместно с экспертами подбираем виды, которые приживутся в условиях городской экологии и высокой транспортной нагрузки. Приоритет будет отдаваться не количеству, а качеству и устойчивости зеленых насаждений, — подчеркнул глава города.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане до 2027 года будет посажено 2 млрд деревьев.

