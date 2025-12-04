2 млрд деревьев будет посажено в Казахстане до 2027 года

По его словам, на сегодня в лесном фонде страны высажено 1,4 млрд саженцев.



План посадки на текущий год составляет 370 млн деревьев, из которых 270 млн уже высажены. Для обеспечения будущих посадок качественным материалом со следующего года начнется строительство шести лесосеменных комплексов. В частности, на осушенном дне Арала создается специализированный питомник площадью до 30 га для выращивания адаптированных сеянцев.

— Для исполнения поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев проводится системная работа. На сегодняшний день мы посадили 1,4 млрд сеянцев. Хочу подтвердить, что в 2026–2027 годах все поставленные задачи будут выполнены, — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

Он также отметил, что поручение Главы государства по посадке деревьев в населенных пунктах исполнено: по стране посажено 18 млн 100 тысяч деревьев.

Ранее сообщалось о том, что в Астане, Алматы и Шымкенте полностью внедрена информационная система учета состояния зеленых насаждений.