Как работает система учета состояния зеленых насаждений в Казахстане
В Астане, Алматы и Шымкенте полностью внедрена информационная система учета состояния зеленых насаждений. О принципах ее работы рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ведомства, система учета зеленых насаждений представляет собой цифровую платформу, позволяющую формировать единый реестр всех деревьев и кустарников в городской черте.
Она обеспечивает сбор точных количественных и качественных данных о зеленом фонде, что необходимо для планирования работ по озеленению, проведения ухода и санитарных мероприятий, мониторинга состояния насаждений и принятия управленческих решений на основе фактической информации.
Функционал системы определяется техническими требованиями региона, но в базовом виде включает паспортизацию каждого дерева. В паспорт заносятся:
- вид и порода растения,
- оценочный возраст или год посадки,
- высота, диаметр ствола и кроны,
- GPS-координаты с точностью до конкретной точки.
Платформа также позволяет проводить инвентаризацию объектов озеленения — аллей, парков, скверов и защитных зеленых полос.
Сбор данных осуществляется мобильными бригадами через специализированные приложения, оснащенные GPS и функциями фотофиксации.
Акиматы используют сформированные данные для планирования бюджетов на озеленение, подготовки планов ухода, контроля работы подрядных организаций и оценки состояния зеленых зон. В отдельных регионах по решению местных исполнительных органов доступ к системе может предоставляться общественности.
Как отметили в министерстве, внедрение платформы в разных городах проходило поэтапно: сначала запускались пилотные версии, а затем система масштабировалась.
— Среди основных результатов, которые отмечают города после внедрения системы, — создание полного реестра зеленых насаждений, выявление деревьев в неудовлетворительном состоянии, возможность планировать замену возрастных растений, повышение ответственности подрядчиков и усиление контроля за санитарным состоянием зеленых зон, — отметили в Минэкологии.
Платформа полностью внедрена в Астане, Алматы и Шымкенте. В настоящее время работы по ее внедрению продолжаются в Атырауской, Жамбылской областях и области Абай.