Как работает система учета состояния зеленых насаждений в Казахстане

По данным ведомства, система учета зеленых насаждений представляет собой цифровую платформу, позволяющую формировать единый реестр всех деревьев и кустарников в городской черте.

Она обеспечивает сбор точных количественных и качественных данных о зеленом фонде, что необходимо для планирования работ по озеленению, проведения ухода и санитарных мероприятий, мониторинга состояния насаждений и принятия управленческих решений на основе фактической информации.

Функционал системы определяется техническими требованиями региона, но в базовом виде включает паспортизацию каждого дерева. В паспорт заносятся:

вид и порода растения,

оценочный возраст или год посадки,

высота, диаметр ствола и кроны,

GPS-координаты с точностью до конкретной точки.

Платформа также позволяет проводить инвентаризацию объектов озеленения — аллей, парков, скверов и защитных зеленых полос.

Сбор данных осуществляется мобильными бригадами через специализированные приложения, оснащенные GPS и функциями фотофиксации.

Акиматы используют сформированные данные для планирования бюджетов на озеленение, подготовки планов ухода, контроля работы подрядных организаций и оценки состояния зеленых зон. В отдельных регионах по решению местных исполнительных органов доступ к системе может предоставляться общественности.

Как отметили в министерстве, внедрение платформы в разных городах проходило поэтапно: сначала запускались пилотные версии, а затем система масштабировалась.

— Среди основных результатов, которые отмечают города после внедрения системы, — создание полного реестра зеленых насаждений, выявление деревьев в неудовлетворительном состоянии, возможность планировать замену возрастных растений, повышение ответственности подрядчиков и усиление контроля за санитарным состоянием зеленых зон, — отметили в Минэкологии.

Платформа полностью внедрена в Астане, Алматы и Шымкенте. В настоящее время работы по ее внедрению продолжаются в Атырауской, Жамбылской областях и области Абай.