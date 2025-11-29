РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:57, 28 Ноябрь 2025

    Как работает система учета состояния зеленых насаждений в Казахстане

    В Астане, Алматы и Шымкенте полностью внедрена информационная система учета состояния зеленых насаждений. О принципах ее работы рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    озеленения Астаны
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным ведомства, система учета зеленых насаждений представляет собой цифровую платформу, позволяющую формировать единый реестр всех деревьев и кустарников в городской черте.

    Она обеспечивает сбор точных количественных и качественных данных о зеленом фонде, что необходимо для планирования работ по озеленению, проведения ухода и санитарных мероприятий, мониторинга состояния насаждений и принятия управленческих решений на основе фактической информации.

    Функционал системы определяется техническими требованиями региона, но в базовом виде включает паспортизацию каждого дерева. В паспорт заносятся:

    • вид и порода растения,
    • оценочный возраст или год посадки,
    • высота, диаметр ствола и кроны,
    • GPS-координаты с точностью до конкретной точки.

    Платформа также позволяет проводить инвентаризацию объектов озеленения — аллей, парков, скверов и защитных зеленых полос.

    Сбор данных осуществляется мобильными бригадами через специализированные приложения, оснащенные GPS и функциями фотофиксации. 

    Акиматы используют сформированные данные для планирования бюджетов на озеленение, подготовки планов ухода, контроля работы подрядных организаций и оценки состояния зеленых зон. В отдельных регионах по решению местных исполнительных органов доступ к системе может предоставляться общественности.

    Как отметили в министерстве, внедрение платформы в разных городах проходило поэтапно: сначала запускались пилотные версии, а затем система масштабировалась.

    — Среди основных результатов, которые отмечают города после внедрения системы, — создание полного реестра зеленых насаждений, выявление деревьев в неудовлетворительном состоянии, возможность планировать замену возрастных растений, повышение ответственности подрядчиков и усиление контроля за санитарным состоянием зеленых зон, — отметили в Минэкологии. 

    Платформа полностью внедрена в Астане, Алматы и Шымкенте. В настоящее время работы по ее внедрению продолжаются в Атырауской, Жамбылской областях и области Абай.

