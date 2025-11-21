РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:09, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Систему учета состояния зеленых насаждений внедрили в Астане, Алматы и Шымкенте

    Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев рассказал о проводимой работе по озеленению населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деревья
    Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

    — В рамках поручений Главы государства по высадке 15 млн деревьев и реализации экологической программы «Таза Қазақстан» в регионах в последние годы ведутся масштабные работы по озеленению. За период 2021–2025 годов в населенных пунктах было высажено более 18 млн деревьев, из них 1,4 млн — весной 2025 года. В настоящее время ежегодно высаживается около 3 млн деревьев, — сообщил он на заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

    При этом, по словам Н. Шарбиева, акиматы в целях восполнения дефицита посадочного материала завозят импортные и дорогостоящие саженцы, что ведет к расходованию государственных средств при низкой вероятности приживаемости растений. Решением этой проблемы считается создание питомников для выращивания посадочного материала.

    Вице-министр также отметил, что отсутствие точных данных о зеленом фонде городов препятствует повышению качества работ по благоустройству и уходу. В связи с этим всем акиматам было предложено внедрить информационную систему учета состояния зеленых насаждений.

    — На сегодняшний день данная система полностью внедрена в городах Астана, Алматы и Шымкент. В Атырауской, Жамбылской и Абайской областях ведется работа по внедрению. В остальных регионах наблюдается отсутствие системной деятельности в данном направлении, — сказал он.

    Ранее председатель Комитета Али Бектаев заявил о росте незаконного сбора лекарственных растений в Казахстане.

    Шымкент Природа Астана Деревья Алматы Озеленение
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
