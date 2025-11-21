Сенатор заявил о росте незаконного сбора лекарственных растений в Казахстане

Председатель Комитета Али Бектаев напомнил, что в сфере охраны растительного мира и обеспечения фитосанитарной безопасности государство в последние годы проводит комплексные мероприятия. Принятый Закон РК «О растительном мире» сформировал правовую основу этой работы. Однако в отрасли остаются нерешенные вопросы. Один из них — растущая нагрузка на полезные растительные ресурсы.

— Особенно вызывает беспокойство чрезмерный сбор лекарственных растений, широко используемых в традиционной медицине и богатых уникальными активными веществами. Например, один из наиболее востребованных видов — солодка, экспортируемая в такие страны, как Китай и Турция. Согласно последнему мониторингу, ее запасы Илийском и Каратальском районах уменьшаются. В 2022 году за рубеж было экспортировано 5 102 тонны сухого корня солодки, тогда как среднегодовой объем составляет около 5 675 тонн. Это превышает рекомендуемый лимит заготовки и свидетельствует о наличии незаконного оборота. В этой связи на заготовку ряда хозяйственно важных растений были введены ограничения, — сказал Али Бектаев.

Сенатор отметил, что сегодня не все граждане осведомлены о том, какие растения можно собирать бесплатно, а какие находятся под запретом. В этой связи он призвал уполномоченный государственный орган и местные исполнительные органы усилить разъяснительную работу.

— Растительный мир Казахстана включает более 6 тысяч видов сосудистых растений, 2 000 видов водорослей, 3 000 видов грибов и около 500 видов лишайников. Из них около 1,4 тысячи видов являются лекарственными (в том числе 230 официально признаны медициной), 387 видов включены в Красную книгу Республики Казахстан, 108 видов являются реликтовыми, а также имеется около 700 эндемичных видов, — сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.

По его словам, в перечень лекарственных растений, экспортируемых из Казахстана, входит более 20 видов: солодка, ферула, цистанхе, арнебия красильная, туркестанский мыльный корень и другие.

— В рамках закона использование лекарственных растений разделено на общее (бесплатное) и специальное (коммерческое). Местным исполнительным органам предоставлены полномочия по уходу за зелеными насаждениями в населенных пунктах, проведению инвентаризации растительности, утверждению лимитов использования, а также ограничению или приостановлению права использования дикорастущих растений при необходимости. По данному направлению работа акиматами выполняется в недостаточном объеме, — добавил он.

