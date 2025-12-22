Еще 12 школ откроют в Астане

Он напомнил, что в этом году в городе ввели в эксплуатацию еще девять школ.

— В течение прошлого учебного года построили и ввели в эксплуатацию рекордное количество школ. Это 24 учебных заведения на 66 тыс. ученических мест. Из 24 школ — 16 школ в рамках нацпроекта Главы государства «Келешек мектептері». С начала нового учебного года свои двери открыли еще девять школ. На следующий год запланировали строительство еще 12 школ, — сказал аким Астаны.

Также, по его словам, в столице возобновили строительство государственных детских садов. В этом году в рамках ГЧП планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада. В следующем году еще пять детсадов, в их числе также частные детские сады.

Аким также добавил, что по поручению Главы государства строятся объекты дополнительного образования. К примеру, готов к запуску новый Дворец школьников TANYM по ул. Мухамедханова. Также в следующем году будут открыты еще два Дворца школьников TANYM Art (Акан Серы и С189) и TANYM Sport (М. Толебаева) и т. д.

