Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Еще одну улицу планируют пробить в Алматы

30 Ноября 2022, 10:39
Еще одну улицу планируют пробить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы намерены пробить улицу Б. Хмельницкого до Талгарского тракта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2023 года будет разработана проектно-сметная документация на пробивку улицы от улицы Б. Хмельницкого до Талгарского тракта. Строительство будет проводиться в 2024-2025 годах», - сообщили в пресс-службе акимата.

Аким Алматы Ерболат Досаев также на встрече с населением Турксибского района сообщил, что по просьбе жителей в микрорайоне Кайрат отремонтированы дороги по улицам Сулушаш, Коримдик, Сыбызгы. Заасфальтировано 2,5 км дорог.

Градоначальник отметил, что по району отремонтировано 17 улиц протяжённостью 9 км и проведён текущий ремонт 89 улиц. Построены и отремонтированы тротуары по 11 улицам протяженностью 9 км. Запущены 11 регулируемых светофоров по улицам Б. Хмельницкого, Е. Бекмаханова, Суюнбая и Лавренева и 5 светофоров по пр. Сейфуллина, улицам Шемякина, Папанина и Жумабаева.

В начале года сообщалось, что в Алматы согласно генеральному плану до 2030 года планируется пробивка 38 улиц и проспектов для разгрузки города.


Теги:
Новости по теме
300 автобусов закупят в Алматы
Количество административных правонарушений в строительстве выросло сразу на 17% за год
Проекционные разметки установлены на республиканских трассах
Читайте также
300 автобусов закупят в Алматы
«Казахфильм» выпустит анимационный фильм об основателе казахской мультипликации
В пяти регионах Казахстана ограничено движение на дорогах из-за мороза
Новый детсад и ФАП открыли в Костанайской области
Проекционные разметки установлены на республиканских трассах
Движение авто из-за мороза ограничивают на дорогах Абайской области и ВКО
Фестивали, елки, катки, фотозоны, МАФы - как в Алматы будут праздновать Новый год
Курящую на борту самолета сообщением Астана – Алматы пьяную пассажирку накажут
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана

Лента новостей